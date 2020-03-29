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إصابة شخصين وتحطم سيارة بسب إنهيار بلكونة عقار بقليوب

الأحد، 29 مارس 2020 10:49 ص
إصابة شخصين وتحطم سيارة بسب إنهيار بلكونة عقار بقليوب انهيار شرفة منزل - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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أصيب شخصان وتحطمت سيارة إثر إنهيار بلكونة عقار مكون من ثلاث طوابق بمنطقة سيدى عبدالرحمن بمدينة قليوب ، بمحافظة القليوبية ، تم نقل المصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية ، إخطارا من العميد هيثم حجاج مأمور مركز قليوب ، بأصابة ربه منزل وشخص أخر تصادف مرورهم بالشارع بمنطقة سيدى عبدالرحمن دائرة المركز ، سقطت عليهما بلكونة عقار مكون من ثلاث طوابق ، مما أدى الى أصابتهما وتحطم سيارة كانت أسفل العقار ، تم نقل المصابين لمستشفى قليوب وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

وفى وقت سابق أخلت الأجهزة الأمنية، بمركز شرطة طوخ، منزلا مجاورا لآخر قديم انهار فجأة بقرية العمار، ما ألحق أضرار وشروخ فى المنزل المجاور المأهول بالسكان، فضلًا عن تحطم سيارة بسبب الأنقاض تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ، بلاغا من الأهالي، بانهيار منزل وتصدع آخر مجاور له.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لمكان الواقعة، وتبين انهيار منزل قديم بالطوب اللبن مهجور ملك "إبراهيم ع ا"، ومقيم بالخارج على سيارة ملاكى ماركة سيات ملك "محمد س م"، دون خسائر فى الأرواح، ما تسبب فى تصدع وشروخ فى المنزل المجاور ملك "عبد المعبود ا ع"، ما دفع الأجهزة إلى إخلاء المنزل المجاور خوفًا على أرواح الأهالى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 كما انهار منزل بالطوب اللبن مكون من طابق واحد دون إصابات أو خسائر فى الأرواح بقرية كفر الولجا بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وذلك بسب موجة الطقس السيئ خلال الأيام السابقة تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالى بانهيار منزل بالطوب اللبن مكون من طابق واحد بقرية كفر الولجا بمدينة كفر شكر بسبب كثرة مياه الأمطار الغزيرة خلال اليومين الماضيين.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والمحلية أن المنزل المنهار بفعل مياه الأمطار ملك السيد . ز أمام مدرسة البقاشين الابتدائية ولا يوجد إصابات أو خسائر بشرية وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

 


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