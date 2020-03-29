إصابة شخصين فى حادث تصادم جراريين زراعيين بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب منذ قليل شخصين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم جرارين زراعيين بمركز وادى النطرون بالبحيرة، تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم جرارين زراعيين بطريق الخدمات بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين وتم نقلهم إلى مستشفى وادى النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن مركز حوش عيسى بالبحيرة قد شهد اصابة 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة

وبالفحص تبين إصابة 10 أشخاص بكسور بالجسم فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق "أبو المطامير- حوش عيسى " وتم نقل المصابين إلى مستشفى حوش عيسى العام لإسعافهم وتلقى العلاج اللازم، كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وشهدت محافظة البحيرة عدة حوادث سير خلال الايام الماضية منها إصابة 9 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم اثر انقلاب سيارة ميكروباص بمركز أبو حمص بالبحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ابو حمص المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما لقى شخص مصرعه واصيب 6 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بمركز وادى النطرون، بالفحص تبين مصرع مصرع عامل واصابة 6 اخرين فى حادث انقلاب سيارة نقل بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى بالقرب من مدينة وادى النطرون.