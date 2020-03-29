إسرائيل: ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا إلى 3865 مصابا

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 3865 مصابا، منهم 66 بحالة حرجة، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - التى أوردت النبأ - أنه من المنتظر أن تجتمع حكومة الاحتلال، فى وقت لاحق اليوم، من أجل بحث تشديد القيود على حركة الإسرائيليين، فى محاولة للحد من تفشى فيروس كورونا، حث أكدت بعض المصادر الإسرائيلية إن جميع المؤشرات تقود إلى إمكانية فرض إغلاق شامل وكامل ابتداء من يوم غد الاثنين، موضحةً أن الأوساط الأمنية الإسرائيلية تستعد لإنفاذ القرار فى حال اتخاذه.

يذكر أن، عدد الوفيات بفيروس كورونا فى إسرائيل وصل إلى 12 حالة وفاة حتى اللحظة.

وكانت السلطات الصحية فى إسرائيل، قد أعلنت يوم أمس السبت، رصد 584 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" جاء ذلك بحسب سكاى نيوز، وفى وقت سابق بلغ عدد الوفيات12 حالة، بينما بلغ عدد الإصابات إلى 3460 حالة، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية النقاب عن إصابة أجهزة استخراج نتائج التحاليل بفيروس الكترونى أدى إلى تعطل ظهورها .

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت " الإسرائيلية أن سبب التأخر فى إظهار نتائج فحوصات كورونا، بسبب مشكلة تقنية، موضحة أن وزارة الصحة، اكتشفت عطلا، وأن "العمل المخبرى مستمر على ما هو عليه، فضلا عن إجراء فحوصات طبية لدى نجمة داوود الحمراء، حيث يعمل موظفو وزارة الصحة ورئاسة الحكومة، على حل هذا العطل خلال هذه الساعات".

وقال موريس دورمان، المسؤول المطلع على التفاصيل فى وزارة الصحة الإسرائيلية، أنه "تم اكتشاف عدد من المعطيات المتضاربة، بمعنى أن فحصا فى وزارة الصحة يُعطى نتيجة إيجابية، ولكنه هو ذاته، يُظهر نتيجة سلبية لدى نجمة داوود الحمراء، وعليه، فقد تقرر إجراء فحص شامل، فى جميع المختبرات، التى أصدرت معطيات عن الفحوصات التى أجريت الجمعة"، مضيفاً "نعتقد انه سيتم إصلاح العطل فى غضون ساعات قليلة".