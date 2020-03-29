اليوم السابع
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الأحد، 29 مارس 2020 08:39 م
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إزالة تعديات على نهر النيل والأراضى الزراعية وتوزيع أسمدة بكفر الشيخ

الأحد، 29 مارس 2020 08:03 م
إزالة تعديات على نهر النيل والأراضى الزراعية وتوزيع أسمدة بكفر الشيخ إزالة تعديات على نهر النيل
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت عدد من المديريات والصالح الحكومي بمحافظة كفر الشيخ ، عدد من الفعاليات والحملات المتعددة ، منها حمل رش وتعقيم وتطهير، وضبط المخالفين ، وإزالة تعديات ، وتوعية بخطورة فيروس كورونا ، والإجراءات الواجب اتباعها .

تمكنت حملة مديرية الري بكفر الشيخ ، من تنفذ 10 إزالات على نهر النيل الممتد من دسوق لمطوبس ، في نطاق محافظة كفر الشيح كما تم تعقيم هندسة صرف سيدي غازي ضمن خطة تعقيم جميع المصالح الحكومية بسيدي غازي ،ونقل نواتج الردم لعمل تدبيش لكوبري مصرف زغلول الرئيسي عند الكيلو 6.500،واستكمال اعمال ميزانيه اختباريه على مصرف الغربيه الرئيسي بزمام الهندسة من الكيلو 39 وحتى الكيلو 34.500.

وعلى جانب آخر، شهدت الإدارات البيطرية بمحافظة كفر الشيخ أعمال تطهير وتعقيم وتطهير الاكمنة ،للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على صحة المواطنين، كما تمكنت الحملة البيطرية بفوه بالتعاون مع مجلس مدينة مطوبس من  إعدام بقرة تزن 400 كجم لإصابتها بالسل العام بمجزر فوه وتم التخلص منها بالطرق الصحية السليمة.

كما تمكنت مديرية الزراعة  من تم توزيع 67 ألف و591 طن أسمدة في جميع قطاعات الزراعة بالمحافظة ، منهم 39 ألف و 208طن  يوريا ، و28 ألف و374 طن نترات ،وتم ازالة 10 حالات تعدي على مساحة فدان،و تم تقليع 19390 فدان بنجر،,مكافحة 123211 فدان قمح من  "الحشائش عريضة ، الحشائش رفيعة ، المن ، الصداء الاصفر ، الصداء البرتقالي ، البياض الدقيقي"،و مكافحة 5107 فدان فول من " المن ، تبقع بنى ، صانعات اتفاق " ،ومكافحة 67149 فدان بنجر من " دودة ورقة قطن ، تبقع سركسبورى ، ذبابة البنجر ، خنفساء البنجر"، كما تم تطهير 33.500 كيلو متر مراوي ،و26 كيلو مصارف.

 

 


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