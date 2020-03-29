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إرسال 22 صحفيا إلى السجن واحتجاز 9 آخرين فى تركيا خلال شهر مارس

الأحد، 29 مارس 2020 02:11 م
إرسال 22 صحفيا إلى السجن واحتجاز 9 آخرين فى تركيا خلال شهر مارس سجن-صورة أرشيفية
كتب مصطفى عنبر

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شهدت تركيا، خلال شهر مارس الجارى،  مثول 20 صحفي أمام القضاء، وإرسال 22 من العاملين في مجال الإعلام إلى السجن، واحتجاز 9 آخرين، حسبما أفاد موقع دوفار التركى نقلا عن تقرير أعده حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي.

 

وأعلن نائب حزب الشعب الجمهوري أوتكو جاكروزر ، عن نتائج التقرير خلال اجتماع صحفي عقده في البرلمان في وقت سابق من شهر مارس الجارى. وقال جاكروزر أن التعديل القانوني الذي يطلب العفو عن آلاف السجناء يجب ألا يستبعد السجناء السياسيين والصحفيين الذين سجنوا بسبب موقفهم المعارض للحكومة.

 

ويستثني مشروع قانون العفو، المتوقع عرضه على البرلمان خلال الأيام المقبلة، النزلاء المتهمين بالإرهاب، وهي تهمة تستغلها الحكومة لأغراض سياسية.

 

 


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