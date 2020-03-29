إدانات عربية لإطلاق مليشيا الحوثى صاروخين باتجاه الرياض وجازان

الرياض (أ ش أ)

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح الحجرف، اليوم الأحد، إطلاق مليشيا الحوثي باليمن صاروخين باليستيين باتجاه المملكة العربية السعودية، مستهدفة المدنيين في مدينتي الرياض وجازان، وأكد الحجرف - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم - أن هذا الاعتداء الإرهابي، الذي أتى في الوقت الذي يسخر فيه العالم جهوده لمواجهة جائحة فيروس "كورونا" المستجد، لا يستهدف أمن المملكة فحسب، وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارها، ويمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأشاد الأمين العام بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي السعودي التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخين قبل أن يصلا إلى هدفيهما.

كما أكد الأمين العام وقوف مجلس التعاون إلى جانب المملكة وتأييده لجميع ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والوقوف بحزم في وجه المليشيا الحوثية في محاولاتها لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.

كما أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها السعودية أمس .

وأكدت الرئاسة الفلسطينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد - وقوف القيادة الفلسطينية وشعبها إلى جانب السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات التي تتعرض لها، ودعمها الكامل لكل الإجراءات السعودية الهادفة للدفاع عن أراضيها وأمنها واستقرارها وحماية شعبها.

من جهتها أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد، الهجوم الحوثي الصاروخي على المملكة العربية السعودية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز -في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)- إدانة المملكة واستنكارها هذا الاعتداء الجبان الذي استهدف الأبرياء في مدينتي الرياض وجازان.

وأكد الفايز وقوف الأردن إلى جانب السعودية في أي إجراء للحفاظ على أمن واستقرار المملكة، مؤكدا أن أمن المملكتين واحد.