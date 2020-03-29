اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 05:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إخماد حريق نشب فى أحد المحلات بمدينة الضبعة بمطروح.. صور

الأحد، 29 مارس 2020 04:25 م
إخماد حريق نشب فى أحد المحلات بمدينة الضبعة بمطروح.. صور الحريق
مطروح - حسن مشالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشب حريق داخل أحد محلات المواد الغذائية بمدينة الضبعة، اليوم الأحد، ونجحت جهود مجلس مدينة الضبعة، بالتعاون مع سيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية، فى السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها إلى المحال والمنازل المجاورة، في سوق وسط المدينة،  وأسفر الحريق عن حدوث تلفيات وخسائر مادية، ولم يسفر عن أية خسائر بشرية.

وأوضح اللواء هاني يوسف رئيس مدينة الضبعة، أنه فور تلقى إخطار لغرفة عمليات المجلس، بنشوب حريق داخل أحد محلات السوبر ماركت، في وسط المدينة، تم  على الفور الدفع بسيارة مياه من مجلس مدينة الضبعة، وسيارتين إطفاء من إدارة الحماية المدنية، للسيطرة على الحريق وإخماده، ونجحت جهود الإطفاء في إخماد الحريق بتعاون الأهالي، مع حدوث خسائر مادية في البضائع ومحتويات المحل، ولم يسفر الحريق  عن أية خسائر بشرية.

على جانب آخر، انتقلت قوات الشرطة، لمكان الحريق وإجراء المعاينات اللازمة والتحري عن ملابسات وأسباب نشوب الحريق، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

 

إخماد حريق نشب في أحد المحلات بمدينة الضبعة (1)
إخماد حريق نشب في أحد المحلات بمدينة الضبعة 

 

إخماد حريق نشب في أحد المحلات بمدينة الضبعة (4)
إخماد حريق نشب في أحد المحلات بمدينة الضبعة 

 

إخماد حريق نشب في أحد المحلات بمدينة الضبعة (5)
إخماد حريق نشب في أحد المحلات بمدينة الضبعة 

 

إخماد حريق نشب في أحد المحلات بمدينة الضبعة (6)
إخماد حريق نشب في أحد المحلات بمدينة الضبعة 

 

إخماد حريق نشب في أحد المحلات بمدينة الضبعة (7)
إخماد حريق نشب في أحد المحلات بمدينة الضبعة 

 


محافظة مطروح

اخماد حريق

الحماية المدنية

اخبار اليوم

اخبار مصر

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ننشر الموضوعات المقرر تدريسها فى علم النفس للثانوية حتى 15مارس

ننشر الموضوعات المقرر تدريسها فى علم النفس للثانوية حتى 15مارس

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 29-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 29-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

البنك المركزى يستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

البنك المركزى يستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

إنفو جراف.. اعرف الصح.. هل استخدام الكمامة والقفازات يحميك من كورونا؟

إنفو جراف.. اعرف الصح.. هل استخدام الكمامة والقفازات يحميك من كورونا؟

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة