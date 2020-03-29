إخماد حريق نشب فى أحد المحلات بمدينة الضبعة بمطروح.. صور

مطروح - حسن مشالي

نشب حريق داخل أحد محلات المواد الغذائية بمدينة الضبعة، اليوم الأحد، ونجحت جهود مجلس مدينة الضبعة، بالتعاون مع سيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية، فى السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها إلى المحال والمنازل المجاورة، في سوق وسط المدينة، وأسفر الحريق عن حدوث تلفيات وخسائر مادية، ولم يسفر عن أية خسائر بشرية.

وأوضح اللواء هاني يوسف رئيس مدينة الضبعة، أنه فور تلقى إخطار لغرفة عمليات المجلس، بنشوب حريق داخل أحد محلات السوبر ماركت، في وسط المدينة، تم على الفور الدفع بسيارة مياه من مجلس مدينة الضبعة، وسيارتين إطفاء من إدارة الحماية المدنية، للسيطرة على الحريق وإخماده، ونجحت جهود الإطفاء في إخماد الحريق بتعاون الأهالي، مع حدوث خسائر مادية في البضائع ومحتويات المحل، ولم يسفر الحريق عن أية خسائر بشرية.

على جانب آخر، انتقلت قوات الشرطة، لمكان الحريق وإجراء المعاينات اللازمة والتحري عن ملابسات وأسباب نشوب الحريق، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.



إخماد حريق نشب في أحد المحلات بمدينة الضبعة



إخماد حريق نشب في أحد المحلات بمدينة الضبعة



إخماد حريق نشب في أحد المحلات بمدينة الضبعة



إخماد حريق نشب في أحد المحلات بمدينة الضبعة