اليوم السابع
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إخلاء سبيل فتاتين متهمتين باختراق حظر التجوال فى مدينة نصر

الأحد، 29 مارس 2020 01:20 م
إخلاء سبيل فتاتين متهمتين باختراق حظر التجوال فى مدينة نصر قوات الشرطة - ارسيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت  نيابة أول مدينة نصر، بإخلاء سبيل  فتاتين على ذمة القضية، اخترقا قرار حظر التجوال أمس السبت، حيث تم إيقافهما أثناء سيرهما بمنطقة مدينة نصر وحرر لهما محضرا وتم احالتهما للنيابة.

كانت الأكمنة الأمنية بشوارع مدينة نصر، أوقفت فتاتين اثناء ساعات حظر التجوال، وتم تحرير محضرا لهم بالواقعة وإحالتهما للنيابة لمباشرة للتحقيق معهما.

وأكدت وزارة الداخلية البدء فى تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك فى المواعيد المحددة، وأهابت الداخلية بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار، وأنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصري مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتأتى هذه التحركات بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الانتقال أو التحرك للمواطنين على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ لمدة أسبوعين، درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.

وقرر رئيس الوزراء إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

 


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