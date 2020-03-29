إخلاء سبيل فتاتين متهمتين باختراق حظر التجوال فى مدينة نصر

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة أول مدينة نصر، بإخلاء سبيل فتاتين على ذمة القضية، اخترقا قرار حظر التجوال أمس السبت، حيث تم إيقافهما أثناء سيرهما بمنطقة مدينة نصر وحرر لهما محضرا وتم احالتهما للنيابة.

كانت الأكمنة الأمنية بشوارع مدينة نصر، أوقفت فتاتين اثناء ساعات حظر التجوال، وتم تحرير محضرا لهم بالواقعة وإحالتهما للنيابة لمباشرة للتحقيق معهما.