إجراءات احترازية فى مستشفى أسوان لمنع التكدس والزحام وتعقيم الأجهزة

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

يتلقى المرضى بأسوان فى كافة التخصصات بمستشفيات أسوان الخدمة الطبية اللازمة مع تطبيق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى رغم الظروف الراهنة، حيث يتم متابعة انتظام سير العمل، وتقديم الخدمة الطبية للمرضى بالأقسام الحرجة، الاستقبال والطوارئ، والغسيل الكلوى، والعنايات المركزة، وأماكن العيادات الخارجية، والمعامل، والأشعة، والصيدليات مع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، التأكد من تنفيذ التعليمات بعدم التكدس بمختلف الأقسام الطبية.

وقال الدكتور عمرو أبو الحسن ‏مدرس مساعد بقسم أمراض الصدر بكلية الطب جامعة أسوان لـ"اليوم السابع"، إنه يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضي بمستشفي أسوان الجامعى والتأكيد على وسائل مكافحة العدوى وتعقيم كافة الأجهزة الطبية.

وأشار أبو الحسن، إلى توافر وسائل مكافحة العدوى بالنسبة للمرضى والأطقم الطبية والتمريضية، مع الحرص الدائم على تعقيم كافة الأجهزة الطبية وتهوية عنابر المرضى وترك مسافات بينية مناسبة بين أسرة المرضى منعا لانتشار أية أمراض معدية أو انتقالها بين المرضى.

وأكد أن قسم الصدر بكلية الطب جامعة أسوان قام بعقد عدد من الندوات التوعوية عن العدوى بفيروس كورونا، كان منها ثلاثة ندوات تم عقدها بقصر ثقافة أسوان وجهت لطلاب الجامعة و المدارس والموظفين.

وأضاف أن هناك تنسيق مباشر ومستمر بين قسم الصدر بكلية الطب بجامعة أسوان ووزارة الصحة ومستشفى الحميات للتعامل مع الحالات المشتبه بها وأخذ العينات اللازمة في حال الاشتباه.

ولفت إلى أن كلية الطب بجامعة أسوان حرصا على سلامة الطلاب قامت بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين وهناك اتجاه لعقد عدد من المحاضرات من خلال شبكة الإنترنت.

وكان الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، شدد على أهم الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها وزارة التعليم العالي، ويتم تطبيقها بالمستشفيات الجامعية منها استمرار عمل المستشفيات خلال فترات تعليق الدراسة لتقدم الخدمة للجمهور والمواطنين، وبالتالي لا يمكن تعطيل العمل بها.