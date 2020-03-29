إجراءات إحترازية فى سياتل الأمريكية لمنع تفشى كورونا.. صور

رويترز

تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية، كثيرا من الإجراءات الإحترازية للسيطرة على تفشى فيروس كورونا الذى ضرب الكثير من الولايات، لذا فان سياتل فى واشنطن تعانى من غياب الحياة الطبيعية عن مواطنيها وشوارعها، وهذا ما دفع عمدة المدينة جينى دوركان، وحاكم واشنطن جاى إنسلى، للحديث في مؤتمر صحفى لتحذير المواطنين من خطورة الأوضاع.ونشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، صورا لسياتل في واشنطن في ظل الأوضاع الحالية منذ تفشى فيروس كورونا فى أغلب دول العالم منذ ظهرو أول حالة إصابة به في ووهان الصينية.

وسجلت الولايات المتحدة 453 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهو رقم قياسي جديد، وفق ما أعلنت جامعة جون هوبكنز.

ووفقا لما نشره موقع "سكاى نيوز"، بهذه الإصابات، ترتفع الحصيلة الاجمالية في الولايات المتحدة إلى 1891 وفاة منذ ظهور الفيروس، وهو عدد يقل عن إيطاليا (10023 وفاة) وإسبانيا 5812 والصين 3299 وحتى فرنسا 2317، وفق نفس المصدر.

وسجلت جامعة جونز هوبكنز 115547 إصابة إجمالية في أميركا حتى الساعة "18:55 توقيت غرينيتش"، السبت، أي 21309 إصابة جديدة خلال يوم واحد (بزيادة قدرها 23 بالمئة عن اليوم السابق)، وهو ما يمثل أيضا رقما قياسيا.