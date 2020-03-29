اليوم السابع
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أمانة الرياض تلزم المطاعم والبوفيهات بتغليف "الوجبات"

الأحد، 29 مارس 2020 09:26 م
أمانة الرياض تلزم المطاعم والبوفيهات بتغليف "الوجبات"
إيمان حنا

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ألزمت أمانة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية منشآت تقديم الوجبات الغذائية كالمطاعم والبوفيهات، بتغليف الوجبات وطلبات العملاء، وإغلاقها بطريقة آمنة ومحكمة قبل تسليمها لمندوبي التوصيل، بهدف ضمان وصول المنتج الغذائي للمستهلك بشكل سليم، وبما يحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وفق واس

وتحرص أمانة منطقة الرياض على اتخاذ جميع التدابير الوقائية التي تحفظ سلامة المواطنين والمقيمين، وبما يتماشى مع الإجراءات الصادرة عن الجهات المختصة ذات الصلة بمكافحة انتقال العدوى.

و كانت أمانة منطقة الرياض قد أطلقت الأسبوع الماضي مبادرة بالتنسيق مع الأسواق الغذائية الكبرى وفروعها بالمدينة، لتقديم خدمة تجهيز الطلبات للعملاء من المواطنين والمقيمين، وتسليمها لهم في مركباتهم، لمنع التزاحم والاصطفاف، وتيسير عملية التسوق وبما يضمن منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جهة أخرى دشنت بلدية محافظة الخبر أول وحدة تعقيم ذاتية أمام أحد مراكز التسوق ضمن سعى البلدية لتطبيق أعلى معايير الإجراءات الوقائية لجميع المواطنين والمقيمين، بحسب صحيفة "سبق" السعودية .

وذكر رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أن الوحدة تستخدم أحدث التقنيات والمعدات، حيث يمكن للفرد العبور بداخلها ويتم تعقيمه ذاتيًا.

وأضاف "الزايدي" أن هذه الوحدة تأتى ضمن التدابير الاحترازية والوقائية التى اتبعتها بلدية الخبر فى سبيل الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وضمان أعلى مستويات الوقاية من المخاطر المحتملة لفيروس كورونا المُستجد.

وقال "الزايدي" إن البلدية تعتبر خط الدفاع الأول فى التصدى لفيروس كورونا المستجد للحفاظ على سلامة المجتمع، وهى أولى مسؤولياتنا الرئيسة، كما أنها مسؤولية تتضاعف فى مثل هذه الأوقات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير أعلى مستويات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا فى الوقت الراهن، حيث ينصب تركيزنا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى قامت بها أمانة المنطقة الشرقية؛ وذلك من أجل سلامة الجميع من هذه الجائحة.

وكذلك تنفذ وزارة النقل السعودية يوميًّا، أعمال التعقيم والتطهير على العبارات المغادرة لجزيرة فرسان، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشمل عمليات التعقيم والتطهير: العبّارات وصالات السفر والمواقع التى يرتادها المسافرون؛ وذلك لتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع.


السعودية

كورونا

الرياض

وباء كورونا

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