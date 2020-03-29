اليوم السابع
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أعراض أخرى مخيفة لفيروس كورونا كشف عنها المرضى صغار السن.. منها فقر الدم

الأحد، 29 مارس 2020 10:00 م
أعراض أخرى مخيفة لفيروس كورونا كشف عنها المرضى صغار السن.. منها فقر الدم السعال والحمى ليس هم فقط أعراض كورونا
كتبت إيناس البنا

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إذا لم يكن لديك حمى شديدة أو سعال جاف مستمر، فقد تظل مصابًا بالفيروس التاجي، وذلك وفقا كشف بحث جديد عن "ناقل خفي" لـ Covid-19 فيروس كورونا المستجد.
 
الجميع ينتهى الفعل لأعراض ارتفاع درجة الحرارة، أو السعال الجاف، وضيق التنفس،  كعلامات منبهة للفيروس التاجي كورونا ، لكن الأبحاث الجديدة ،  تشير إلى أن العديد من المرضى الأصغر سناً يبلغون عن أعراض مختلفة تمامًا.
 
 
 
يعتقد وفقا لتقرير موقع" ديلى ستار" ، أنه ظهر أيضا علامات مثل فقدان الرائحة أو الطعم ، من الأعراض الخفية لفيروس كورونا، حتى بين الأشخاص الذين ليس لديهم أي علامات رئيسية للفيروس.
 
تعاونت الجمعية البريطانية لعلم الأنف والجمعية البريطانية لطب الأنف والأذن والحنجرة، في دراسة حالات فيروسات التاجية في الخارج، وأفاد ما يقرب من ثلث المرضى الذين ثبتت إصابتهم في كوريا الجنوبية والصين وإيطاليا بأنهم يعانون من فقدان للرائحة.
 
وقالت الجمعيات في بيان مشترك: "في كوريا الجنوبية ، حيث كان الاختبار أكثر انتشارًا ، أصيب 30٪ من المرضى الذين ثبتت إصابتهم بفقر الدم، كأعراض رئيسية في الحالات الخفيفة الأخرى."
 
وأضاف البيان: "كان هناك عدد متزايد بسرعة من التقارير عن زيادة كبيرة في عدد المرضى الذين يعانون من فقر الدم في غياب أعراض أخرى.
 
"لقد أبلغت إيران عن زيادة مفاجئة في حالات فقر الدم المعزول ، ولدى العديد من الزملاء من الولايات المتحدة وفرنسا وشمال إيطاليا نفس الخبرة".
 
وقال البروفيسور نيرمال كومار ، رئيس وقالت الجمعية البريطانية لطب الأنف والأذن والحنجرة ، لشبكة سكاي نيوز،يبدو أن المرضى الأصغر سنًا على وجه الخصوص أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم ، دون التعرض لأعراض الحمى والسعال الأكثر شيوعًا، ولكن قد يكون لديهم فقط فقدان الرائحة والطعم ، مما يوحي بأن هذه الفيروسات موجودة في الأنف" ، 
دعا الباحثون إلى أي شخص يعاني من فقدان مفاجئ للرائحة أو الذوق ليعزل نفسه من أجل إيقاف انتقال الفيروس.
 
يبدو أن الفيروس التاجي يظهر مع مجموعة واسعة من الأعراض والشدة ، مع بعض المرضى بالكاد يشعرون بالمرض على الإطلاق إلى الآخرين الذين يحتاجون إلى المستشفى العاجل.
 
 

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