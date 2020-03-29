اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 11:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب اليوم الأحد 29-3-2020 فى مصر

الأحد، 29 مارس 2020 11:58 ص
أسعار الذهب اليوم الأحد 29-3-2020 فى مصر ذهب
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد، استقرارا ملحوظا لجميع الأعيرة، إذ سجل سعر الذهب اليوم لعيار 21 سجل ما قيمته 706 جنيها للجرام، في حين تسجل أسعار الذهب عالميا 1627 دولار للأوقية، ويتوقف حركة شراء وبيع الذهب في مصر يوم الاحد من كل أسبوع بالتزامن مع الإجازة الرسمية لسوق الصاغة.
 
وشهدت أسعار الذهب ارتفاع بأكثر من 4% الأسبوع الماضى ليواصل مكاسبه، عقب إجراءات غير مسبوقة لمجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) لدعم الاقتصاد الذى يعانى جراء فيروس كورونا ليتوقف نزوح السيولة.
 
وتتوقف حركة بيع الذهب في مصر خلال يومى الجمعة والسبت، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء، على أن تعاود نشاطها يوم الاثنين، ليصبح إجمالى أيام عمل سوق الذهب 4 أيام فقط.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 605 جنيهات للجرام

عيار 21 يسجل 706 جنيهات للجرام

عيار 24 يسجل 809 جنيهات للجرام

الجنيه الذهب 5648 جنيها

أوقية الذهب 1627 دولارا

 
وكشف إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب، أن محلات بيع الذهب غيرت مواقيت عملها ليبدأ من 10 صباحاً إلى 5 مساءً لتتماشى مع مواعيد حظر التجول خلال الأسبوعين القادمين، لافتاً إلى حدوث تراجع حاد فى مبيعات الذهب خلال الفترة من يناير إلى مارس 2020، بسبب الارتفاع الكبير فى أسعار الذهب بالسوق المحلى، متأثرة بارتفاع أسعار الذهب عالميا، والتى سجلت زيادات كبيرة لتحقق الأسعار مستويات تاريخية بالربع الأول من العام الجارى.
 
وأضاف أن المبيعات تقريبا متوقفة تماما على كافة المحلات التجارية للبيع بالتجزئية، الأمر الذى دفع 40% من محلات التجزئة تتوقف عن فتح أبوابها أمام الجمهور، على أن تعاود فتح أبوابها بداية الأسبوع القادم من يوم الاثنين.
 
وهناك عدد من العوامل الرئيسية التى تتسبب فى رفع أسعار الذهب فى مصر وهى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، سعر المعدن النفيس فى البورصة العالمية، إضافة إلى عوامل العرض والطلب فى السوق المحلى.

أسعار الذهب

الذهب اليوم

جرام الذهب

سعر الذهب

اسعار الذهب اليوم

الذهب في مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

13 معلومة عن "خلية داعش الجيزة" بعد أحكام المؤبد والمشدد.. تعرف عليها

13 معلومة عن "خلية داعش الجيزة" بعد أحكام المؤبد والمشدد.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة