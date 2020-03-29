أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور للجملة.. انخفاض البسلة والخيار والثوم

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الخضروات اليوم الأحد 29 -3 2020، استقرارا بعد عودة حركة السوق الي طبيعتها بعد توقف عمل المحلات التجارية يومي الجمعة والسبت، حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم تتراوح بين 3-5جنيها مقابل ، بينما سجلت أسعار البطاطس 1.25-2.5 مقابل، و اسعار الفاصوليا لتتراوح بين 3-5 جنيهات، و سعر كيلو البصل ليتراوح بين 2.5 - 7.5 ، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 3 - 5جنيهات، فيما تراوح سعر الكوسة 2-4 جنيهات ، وانخفاض سعر الخيار ما ليتراوح بين 3-5 مقابل 4–7جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، و انخفض سعر الثوم ليتراوح بين 3.5 - 5 مقابل 4-7 جنيها، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 4 – 5 جنيها ، و انخفض أسعار البسلة لتتراوح بين 4-6 مقابل 6 – 9 جنيهات.

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريح لليوم السابع أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيها، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات .

الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.