أخبار المحافظات.. إيطاليون يشكرون أطباء مصر بعد علاجهم من كورونا فى الأقصر

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الأحد، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

إيطاليون يشكرون أطباء مصر بعد علاجهم من كورونا فى الأقصر

حصل الفريق الطبى داخل مستشفى إسنا التخصصي بمحافظة الأقصر، أول مستشفى للعزل والحجر الصحي بجنوب الصعيد، والتى خصصتها وزارة الصحة للحجر في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" فى مصر وحول العالم - على دعم وإشادة دولية كبيرة بعد نجاحهم فى علاج المصابين الأجانب بصورة مميزة دون أية كلل أو تقصير مع أحد ونجاتهم من فيروس كورونا بالتعافى والشفاء تماماً مؤخراً.

وفى هذا الصدد ، قدم فرنسيس أمين ممثل القنصلية الإيطالية بالصعيد ، الشكر والثناء على طاقم الفريق الطبى والتمريض بالمستشفى، قائلاً: "أود أن أشكر من كل قلبى بصفتى ممثل القنصلية الإيطالية بصعيد مصر ملائكة الرحمة بمستشفى الحجر الصحى باسنا فقد أنقذوا حياة عشرة سائحين إيطاليين تجاوزو السبعين من عمرهم، وتعاملوا معهم بكل حب مثلهم مثل المرضى من المصريين.. وأثبتوا بكل جدارة أن مصر ملجأ لكل من يلوذ بها دون تفرقة.. تحيا مصر.. وتحيا العلاقات التاريخية المصرية الإيطالية".

وقدم ممثل القنصلية الإيطالية بالصعيد تحية خاصة لجمعية المرشدين بالأقصر لدورهم الكبير فى دعم المصابين الطليان خلال فترة تواجدهم بمصر وحتى تعافيهم من الفيروس، كما قدم شكر خاص للسيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وكافة رجال جمعية المرشدين السياحيين، الذين أثبتوا وبجدارة بالتعاون مع الجهات الرسمية فى وزارة الصحة والسياحة وشرطة السياحة والامن الوطنى بأن مصر الآن قادرة أن تمد يد العون لكافة بلاد العالم انطلاقا من مسئولياتها التاريخية والأخلاقية.

وفى لفتة مميزة أقدم عدد من السياح الطليان الذين تحقق لهم الشفاء داخل مستشفى إسنا التخصصى للعزل والحجر الصحة، على كتابة لافتات بخط أيديهم يشكرون فيها الفريق الطبى والتمريض بالمستشفى على دورهم الكبير فى تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم خلال الفترة الماضية، وسط سعادة كبيرة من الطليان بالدور الهام للأطباء المصريين مؤخراً.

فض تجمعات المواطنين بشواطئ وكورنيش مطروح لمواجهة كورونا

ينفذ مجلس مدينة مرسى مطروح، برئاسة اللواء وليد المعداوى، فض ومنع تجمعات المواطنين علي كورنيش المدينة، والشواطئ المختلفة، حفاظا علي سلامة المواطنين، في إطار التدابير الاحترازية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بمشاركة شرطة المرافق، تنفيذا لقرار اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بفض التجمعات علي كورنيش المدينة والشواطئ.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه سيتم تنظيم دوريات يوميا للتأكد من عدم وجود تجمعات للمواطنين علي الشواطئ. وناشد أهالي مطروح بعدم النزول إلى الشوارع والالتزام بالمنازل، للحفاظ علي صحة الجميع، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، والمخاوف من انتشار الفيروس، وأشاد بوعي المواطنين، والالتزام بغلق جميع المحال يومي الجمعة والسبت، وكذلك الالتزام بقرار حظر التجوال من الساعة 7 مساءً حتى السادسة صباحا.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد أصدر توجيهاته لرؤساء المركز والمدن والقرى، على طول الساحل الشمالي الغربي، بإغلاق جميع الشواطئ ومتابعتها، لمنع أية تجمعات أو توافد المواطنين عليها، حرصاً على سلامتهم، في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال تقليل التحركات والتجمعات، إلى جانب التدابير الاحترازية الأخرى التي تنفذها المحافظة، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مواجهة فيروس كورونا.

أمن دمياط يفض تجمعات بمنطقة اللسان ويغلق بوابات دخول رأس البر

فضت مباحث قسم شرطة رأس البر بمحافظة دمياط، تجمعات كبيرة بمنطقة اللسان وكذلك عشرات السيارات بشارع بورسعيد، كما تم غلق بوابات دخول رأس البر.

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ومتابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة لغلق المحال التجارية فى الموعد المحدد وإيقاف حركة المواطنين بدءا من السابعة مساءًا وكذلك غلق المقاهى والمطاعم والكافيتريات والصالات الرياضية ومراكز الكمبيوتر والخطوات الأخرى التى تم اتخاذها للحد من التجمعات.

كما أكدت الدكتورة منال عوض أيضاً على توافر السلع التموينية والاساسية بنطاق المحافظة وتكثيف الحملات على الأسواق لمواجهة الممارسات الاحتكارية التى قد يرتكبها بعض التجار خلال تلك الفترة.

الأجهزة الأمنية تفض سوق قرية بردين فى الشرقية بالقوة الجبرية

فضت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، سوق قرية بردين، دائرة مركز الزقازيق، بالقوة الجبرية، بعد أن وردت معلومات للأجهزة بقيام الباعة الجائلين بإقامة السوق بالمخالفة للتعليمات.





محافظ كفر الشيخ يعترض سيارة نقل تسير عكس الاتجاه يقودها طفل عمره 15 سنة

اعترض اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، سيارة نقل تسير عكس الاتجاه بطريق رافد الطريق الدولي قبل كمين القرضا، ويقودها طفل عمره 15 سنة وبجواره والده، فاستوقفه وطالبه بإبراز الرخصة، وانتظر المحافظ لحين وصول رجال المرور التحفظ على السيارة النقل والسائق وتحرير محضر بالواقعة.

وحاول السائق الاعتذار فرفض المحافظ قائلا عاوزني اقبل اعتذارك ولما تموت الناس هتعمل إيه، مؤكداً أنه قرر وقف السيارة ده 3 شهور، وعرض السائق على نيابة المرور.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ للطرق وكمين القرضا لمتابعة أعمال إجراء الكشف على القادمين للمحافظة من محافظات اخرى، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وشدد محافظ كفرالشيخ، باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الوقائية على حدود ومنافذ المحافظة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بهدف الوقاية من الأوبئة والفيروسات والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.