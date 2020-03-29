اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 04:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أبرز 5 معلومات عن "البحث" بديل الامتحان لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

الأحد، 29 مارس 2020 03:00 ص
أبرز 5 معلومات عن "البحث" بديل الامتحان لطلاب النقل والشهادة الإعدادية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من تحديد الإطار العام للمشروع البحثى المطلوب من طلاب النقل والشهادة الإعدادية.. "اليوم السابع" يقدم فى 5 معلومات أبرز تفاصيل البحث.

1- يجرى إعلان الإطار العام والمعايير يوم 2 إبريل المقبل، ويبدأ تكليف الطلاب بالمشروعات البحثية المطلوبة بداية من 5 أبريل 2020.

2- الإطار العام للمشروع البحثى، يشمل الأهداف ومكونات المحتوى ومعايير التطبيق وآلية تصحيحه.

3 - تم منح وضع وتحديد موضوعات البحث الخاصة بكل طالب لموجهى الإدارات التعليمية، والذين بدورهم مسئولون عن موضوعات الأبحاث فى كل مدرسة.

4 - تسليم البحث بشكل إلكترونى على منصة التعلم والطالب الذى لا يستطيع تقديمه إلكترونيا يسلمه باليد بعد طباعته وأيضا الطالب الذى لا يتمكن من إعداد البحث إلكترونيا يعده ورقيا.

5 - الهدف من تولى الموجهين بالإدارات التعليمية، مسئولية إعداد موضوعات البحث فى كل مدرسة منع غش الأبحاث والوقوف فى وجه تجار الأزمة من سناتر الدروس الخصوصية، وعدم بيعها للطلاب.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أن شهادة المرحلة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادى): يتم الاكتفاء بتقديم مشروع بحثى للترم الثانى ويعد شرطًا للنجاح ويحصل الطالب (بعد نجاحه فى المشروع) على نتيجة الفصل الدراسى الثانى كاملة 100%، وسيكون تنسيق الانتقال للمرحلة التعليمية التالية (ثانوى عام/فنى) بمجموع الفصلين الدراسيين الأول والثانى معًا.

 


التربية والتعليم

البحث التعليمى

اخبار مصر

اخبار

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

اليوم السابع بلس

البحث

الإعدادية

طلاب النقل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزارة التربية والتعليم بالإمارات تعزز منظومة التعلم عن بعد بـ13منصة تعليمية

الجمعة، 27 مارس 2020 02:58 م

وزير التربية والتعليم يرد مجددا على مطالبات استرداد مصروفات المدارس الخاصة

الجمعة، 27 مارس 2020 01:27 م

صور.. حملة تعقيم وتطهير بديوان عام مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء

الأربعاء، 25 مارس 2020 10:58 ص

صور.. قياس درجة الحرارة لجميع العاملين والمترددين بمديرية التربية والتعليم بالغربية

الإثنين، 23 مارس 2020 05:30 م

طلب إحاطة لـ"التربية والتعليم" لسرعة الفصل فى مصروفات الفصل الدراسى الثانى

الإثنين، 23 مارس 2020 09:20 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مترو الأنفاق: تعقيم أيدى العاملين بالشركة كل ساعتين بحد أقصى

مترو الأنفاق: تعقيم أيدى العاملين بالشركة كل ساعتين بحد أقصى

لو تحرر محضر سرقة تيار كهربائى ضدك.. اعرف خطوات هتساعدك

لو تحرر محضر سرقة تيار كهربائى ضدك.. اعرف خطوات هتساعدك

ماذا تفعل لو أصبت بكورونا؟.. أستاذ الأمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد يرد

ماذا تفعل لو أصبت بكورونا؟.. أستاذ الأمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد يرد

صور.. "النجيلة" أول مستشفى لعزل مصابى كورونا تحقق نجاحا فى علاجهم دون وفيات

صور.. "النجيلة" أول مستشفى لعزل مصابى كورونا تحقق نجاحا فى علاجهم دون وفيات

أبرز 5 معلومات عن "البحث" بديل الامتحان لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

أبرز 5 معلومات عن "البحث" بديل الامتحان لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

القضاء: الترقيات الخاطئة وبدون وجه حق تعرض المسئول للعقوبة التأديبية

القضاء: الترقيات الخاطئة وبدون وجه حق تعرض المسئول للعقوبة التأديبية

"السياحة والآثار" تعرض دعم القطاع السياحى على الحكومة بعد تأثره بكورونا

"السياحة والآثار" تعرض دعم القطاع السياحى على الحكومة بعد تأثره بكورونا

"FDA" توافق على اختبار جديد يكشف عن فيروس كورونا فى دقائق

"FDA" توافق على اختبار جديد يكشف عن فيروس كورونا فى دقائق

الأوقاف: تمديد تعليق الجمع والجماعات بالمساجد والزوايا والمصليات

الأوقاف: تمديد تعليق الجمع والجماعات بالمساجد والزوايا والمصليات

جونسون فى رسالة للبريطانيين من الحجر: ابقوا فى منازلكم.. القادم أسوأ

جونسون فى رسالة للبريطانيين من الحجر: ابقوا فى منازلكم.. القادم أسوأ

التعليم: إعلان مقررات الترم الثانى للبحث والشهادات العامة الأسبوع الجارى

التعليم: إعلان مقررات الترم الثانى للبحث والشهادات العامة الأسبوع الجارى

المجلس الأعلى للجامعات: لا صحة لإلغاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى

المجلس الأعلى للجامعات: لا صحة لإلغاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة