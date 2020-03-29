أبرز 5 معلومات عن "البحث" بديل الامتحان لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من تحديد الإطار العام للمشروع البحثى المطلوب من طلاب النقل والشهادة الإعدادية.. "اليوم السابع" يقدم فى 5 معلومات أبرز تفاصيل البحث.

1- يجرى إعلان الإطار العام والمعايير يوم 2 إبريل المقبل، ويبدأ تكليف الطلاب بالمشروعات البحثية المطلوبة بداية من 5 أبريل 2020.

2- الإطار العام للمشروع البحثى، يشمل الأهداف ومكونات المحتوى ومعايير التطبيق وآلية تصحيحه.

3 - تم منح وضع وتحديد موضوعات البحث الخاصة بكل طالب لموجهى الإدارات التعليمية، والذين بدورهم مسئولون عن موضوعات الأبحاث فى كل مدرسة.

4 - تسليم البحث بشكل إلكترونى على منصة التعلم والطالب الذى لا يستطيع تقديمه إلكترونيا يسلمه باليد بعد طباعته وأيضا الطالب الذى لا يتمكن من إعداد البحث إلكترونيا يعده ورقيا.

5 - الهدف من تولى الموجهين بالإدارات التعليمية، مسئولية إعداد موضوعات البحث فى كل مدرسة منع غش الأبحاث والوقوف فى وجه تجار الأزمة من سناتر الدروس الخصوصية، وعدم بيعها للطلاب.



وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أن شهادة المرحلة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادى): يتم الاكتفاء بتقديم مشروع بحثى للترم الثانى ويعد شرطًا للنجاح ويحصل الطالب (بعد نجاحه فى المشروع) على نتيجة الفصل الدراسى الثانى كاملة 100%، وسيكون تنسيق الانتقال للمرحلة التعليمية التالية (ثانوى عام/فنى) بمجموع الفصلين الدراسيين الأول والثانى معًا.