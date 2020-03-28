7 محاضر غلق لمحلات خرقت الحظر وإزالة 35 حالة إشغال ببنى سويف

بني سويف أيمن لطفي

أسفرت حملة قادها الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بنى سويف، ومسؤولو الجهات الأمنية بمركز ومدينة ببا جنوب المحافظة، لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء بإغلاق المحال خلال ساعات حظر التجوال ضمن خطة الدولة لمجابهة فيروس كورونا، عن تحرير 7 محاضر غلق لمحلات لم يلتزم ملاكها بالغلق فى الموعد المحدد طبقا للقانون، وإزالة 35 حالة إشغال وكذلك التحفظ على 1 ميزان ، 3 منضدة خشب، و64 شيشة ومستلزماتها.

وتنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، اطمأن نائب المحافظ خلال جولته مساء اليوم الجمعة برفقة المحاسب هانى الجويلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا ومامور مركز شرطة ببا و رئيس مباحث ببا وأفراد قوات الأمن ونواب رئيس المدينة، على غلق كافة المحال التي شملها قرارمجلس الوزراء، وتجول نائب المحافظ بعدد من بشوارع وميادين مدينة ببا والقرى التابعة لمركز ببا وهى قمبش وطنسا البرانقة وبنى ماضى وبنى قاسم وكفر ناصر وهليه وعزبة نحيب وغياضة الغربيه وعزبة صالح قنديل وعزبة أبوعدس للتأكد من تطبيق حظر التجول ومتابعة إجراءات تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية وحظر تحرك وانتقال المواطنين.

وطالب نائب المحافظ بتكثيف التوعية من خلال التعاون بين الوحدة المحلية والجهات المعنية والمجتمع المدني ، مع ضرورة التوعية بأهمية تلك الاجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة وصحة المواطنين ، مع التشديد على تعرض من يخالفون قرارات الحكومة و الإجراءات الوقائية للمساءلة القانونية.

كما أكد نائب محافظ بني سويف أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ بنى سويف، تجري المتابعة اليومية من خلال حملات متابعة من المحافظة والوحدات المحلية ، وتنفذ هذه الجولات بالتوازي وفي وقت واحد، للتأكد من تطبيق تلك الاجراءات، لافتا أنه لا تهاون في تطبيق الإجراءات الإحترازية، مشددا على استمرار المتابعة الميدانية من خلال فرق من الوحدة المحلية بالمدينة والقرية ، والتواصل بشكل دائم مع غرفة الأزمات بشأن أية مستجدات.

وفي نفس الصدد تابع بلال حبش نائب محافظ بني سويف مركز ومدينة سمسطا جنوبي غرب المحافظة إجراءات تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بالغلق الكامل للمحال التجارية ، باستثناء بعض المحال للتخفيف على المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية ، وذلك ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة فيروس كورونا ومنع إنتشاره.

وتابع نائب المحافظ وبرفقته ناصر سيف رئيس مركز ومدينة سمسطا ونوابه ورئيس المباحث، تنفيذ قرارات غلق المحال ، وذلك بعدد من الشوارع والميادين بالمدينة وقرى المركز ،مشددا على أنه لا مجال للتهاون في تطبيق قرارات الحكومة وتطبيق حظر التجوال ،مشددا على المتابعة الميدانية المستمرة من خلال فرق الوحدات المحلية.

كما طالب نائب محافظ بني سويف بتكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشأت الحكومية بالتعاون مع المجتمع المدني والتوعية بضرورة التوعية بأهمية الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة،حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.