55 رجل أعمال يناقشون مع البنك المركزى "أونلاين" تحديات الاقتصاد بسبب كورونا

كتب هانى الحوتى

قال بسام الشنوانى نائب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الجمعية ستنظم لقاء إلكترونى "ويب نار" يشارك فيه 55 رجل أعمال مع نرمين الطاهرى وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع التطوير المصرفى، يوم الاثنين المقبل، لمناقشة المبادرات التى أطلقها البنك المركزى لدعم الاقتصاد المصرى، والرد على تساؤلات رجال الأعمال بشأنها بالإضافة إلى مستقبل الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى ظل تداعيات أزمة كورونا، علاوة على مستقبل الاقتصاد المصرى حال استمرار أزمة كورونا لفترة أطول من المتوقع.

وأضاف "الشنوانى"، لـ"اليوم السابع"، أنه سيعرض مشاكل العمالة اليومية، وكيفية تخطى تلك الأزمة فى ظل تأثر هذه الفئة من العمالة، وعددها ضخم جداً، بتوقف الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى كيفية الحصول على مزيد من الدعم لصناعات بعينها حتى تتجاوز الأزمة مثل الصناعات كثيفة العمالة، والمتوقفة حالياً وفى الوقت نفسه تسدد رواتب ضخمة للعمال، والأمر نفس لقطاع المقاولات والذى يواجه تحدى ضخم فى ظل الأزمة الحالية، وأيضاً التجار غير العاملين بقطاع الأغذية.

وتابع :"كما سيتم مناقشة الشركات الرقمية، وكيفية التعامل معها بداية من تأسيسها ومروراً بمحاسبتها ضريبياً ودعمها بالقروض للتوسع فى نشاطها فى ظل اتجاه الدولة نحو الرقمنة، وأهمية إصدار تشريع يرسم الإطار القانونى لهذه الشركات".

وأطلق البنك المركزى، خلال الفترة الماضية، عدة مبادرات لاستيعاب التبعات الاقتصادية عالميًا لفيروس كورونا المستجد، والتى هدفت لتحفيز الاقتصاد على النمو، بما فيها المبادرات المتعلقة بتمويل المشروعات الصغيرة، وكذا دعم عدد من القطاعات كالصناعة والخدمات، منها خفض فائدة مبادرات دعم القطاع الخاص الصناعى والتمويل العقارى لمتوسطى الدخل ومبادرة دعم وإحلال وتجديد فنادق الاقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى إلى 8% متناقصة بدلا من 10% متناقصة.