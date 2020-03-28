5 مستشفيات ببني سويف جاهزة لاستقبال حالات الاشتباه فى الإصابة بكورونا

بني سويف أيمن لطفي

أكد الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببني سويف على جاهزية جميع غرف العزل بخمس مستشفيات هي الحميات والصدر، "بمدينة بني سويف العاصمة، وناصر، والواسطي شمال المحافظة، والفشن جنوب المحافظة ، لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد ، وذلك بإشراف من الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، في إطار خطه المحافظة وتعليمات وزارة الصحة ضمن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، التي أقرها مجلس الوزراء لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وأضاف يوسف في تصريحات له اليوم السبت: "يتم الاستعانة حاليا بالمستشفيات الثلاثة الأولى لاستقبال الحالات، وفي حالة الاحتياج لدعم نستعين بالمستشفيين الآخرين، في استقبال حالات الاشتباه في الإصابة بالمرض، لافتا إلي إعداد وتجهيز غرف عزل مدعمة بأجهزة تنفس صناعي بمستشفيات ناصر والواسطي والفشن لاستخدامها في حاله الاحتياج لها في إسعاف حالات يشتبه في إصابتها بالفيروس.

واستطرد يوسف قائلا : " تحرص المديرية على متابعة غرف العزل بالمستشفيات من خلال لجان التفتيش و غرفة الطواريء بالمديرية، والتي يقودها الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجي والدكتور محمود حسين مدير الطواريء بالمديرية، فضلا عن التأكيد على مدراء المستشفيات بضرورة عدم تأثر الخدمة الطبية المقدمة داخل غرف الرعايا العاجلة حاليا، وضمان عملها بالكفاءة المطلوبة.

وأشار يوسف إلى مواصلة غرفة الأزمات والطوارئ بمديريه الصحة عملها على مدار الساعة في تلقى أي شكاوي أو بلاغات أو استفسارات من المواطنين عن فيروس كورونا وآليات الوقائية منه، علاوة على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمستشفيات، منوها عن أنه وفقا لتعليمات الواردة وإلحاقا للكتب الدوري الصادر من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية والتراخيص بوزارة الصحة بشأن تشغيل المنشآت الطبية الخاصة، فإنه يسمح بتشغيل كافة المنشآت الطبية الخاصة مع الالتزام بمواعيد حظر التجوال طوال أيام الأسبوع يستثني من التقيد بمواعيد الحظر ، المستشفيات الخاصة بجميع تخصصاتها و مراكز الغسيل الكلوي و الحضانات والمراكز المتخصصة في حالات الولادة الطارئة، مع الالتزام بتطبيق إجراءات مكافحة العدوى والوسائل الوقائية ومنع التجمعات.