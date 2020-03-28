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19 قرارا استثنائيا لامتحانات طلاب الأزهر بكافة المراحل التعليمية بسبب كورونا

السبت، 28 مارس 2020 03:00 ص
19 قرارا استثنائيا لامتحانات طلاب الأزهر بكافة المراحل التعليمية بسبب كورونا طلاب الأزهر - صورة أرشيفية
كتب لؤى على

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أقر الأزهر الشريف نظم تقويم «استثنائية» للطلاب؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وذلك فى ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجاءت القرارات كالآتى:
 
- الاعتداد فى تقويم تلاميذ الصفوف التمهيدية والأول والثانى الابتدائى، باستخدام استمارات التقييم المطبقة فى هذه الصفوف.
 
-  الطلاب من الصف الثالث الابتدائى إلى الصف الثانى الإعدادى، التقييم من خلال مشروع بحثى لكل مادة دراسية
 
-الصفين الأول والثانى الثانوى بالمعاهد الأزهرية التقييم من خلال مشروع بحثى لكل مادة دراسية.
 
- معلم المادة سوف يتولى إعدادَ أسئلة بحثية يجيب الطالب عليها فى مشروعه البحثي؛ بما يضمن إلمامه بالمحتوى العلمى المقرر.
 
- يختار المختصون أفضل الأسئلة البحثية فى كل مادة بما لا يقل عن عشرة أسئلة ولا يزيد على خمسة عشر سؤالًا.
 
- معلم كل فصل يدعو طلابه للتسجيل عبر أحد تطبيقات التواصل الإلكتروني، ويقوم بتقسيمهم إلى فرق بحثية تضم كل منها خمسة طلاب، على أن يلتحق بها الطالب الكفيف (إن وجد).
 
- الفريق الطلابى يختار موضوع المشروع البحثى لكل مادة من البوابة الإلكترونية للأزهر، تحت إشراف معلم المادة.
 
- يتولى إعداد المشروع البحثى لكل مادة بما لا يقل عن خمسين كلمة ولا يزيد على خمسة وسبعين كلمة للمرحلة الابتدائية.
 
- بين مائة كلمة إلى مائة وخمسين كلمة للمرحلة الإعدادية.
 
- بين مائة وخمسين كلمة إلى مائتى كلمة للمرحلة الثانوية.
 
- يتولى أحد أعضاء الفريق الطلابى إرسال المشاريع البحثية إلى المعلمين المختصين عبر وسيلة التواصل الإلكترونية بينهم فى موعد أقصاه نهاية مايو المقبل.
 
- الطلاب من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثانى الثانوي، باستثناء الشهادات العامة، ينتقلون للصفوف التالية بعد اجتيازهم تقييم المشروعات البحثية .
 
- مادة القرآن الكريم سيتم تقييمها تراكميًّا فى العام التالي.
 
- يسرى على طلاب الشهادة الابتدائية أحكام التقييم الخاصة بسنوات النقل.
 
- سيتم عقد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية بالمعاهد فى المواعيد المقررة.
 
- تأجيل امتحانات النقل والشهادات بمعاهد القراءات إلى يوم 11 يوليو المقبل.
 
- عقد اختبارات «أبناؤنا فى الخارج»، والتصحيح الإلكترونى لها بالتعاون مع سفارات الدول التى يقيمون بها.
 
- مكتبة إلكترونية على بوابة الأزهر الإلكترونية تضم المواد العربية والشرعية والكتب والخطط الدراسية والحلقات التعليمية.
 
- التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بما يتيح لطلاب الأزهر الدخول على موقع بنك المعرفة.

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

فيروس كورونا

شيخ الازهر

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اليوم السابع بلس

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