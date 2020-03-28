19 قرارا استثنائيا لامتحانات طلاب الأزهر بكافة المراحل التعليمية بسبب كورونا

أقر الأزهر الشريف نظم تقويم «استثنائية» للطلاب؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وذلك فى ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجاءت القرارات كالآتى:

- الاعتداد فى تقويم تلاميذ الصفوف التمهيدية والأول والثانى الابتدائى، باستخدام استمارات التقييم المطبقة فى هذه الصفوف.

- الطلاب من الصف الثالث الابتدائى إلى الصف الثانى الإعدادى، التقييم من خلال مشروع بحثى لكل مادة دراسية

-الصفين الأول والثانى الثانوى بالمعاهد الأزهرية التقييم من خلال مشروع بحثى لكل مادة دراسية.

- معلم المادة سوف يتولى إعدادَ أسئلة بحثية يجيب الطالب عليها فى مشروعه البحثي؛ بما يضمن إلمامه بالمحتوى العلمى المقرر.

- يختار المختصون أفضل الأسئلة البحثية فى كل مادة بما لا يقل عن عشرة أسئلة ولا يزيد على خمسة عشر سؤالًا.

- معلم كل فصل يدعو طلابه للتسجيل عبر أحد تطبيقات التواصل الإلكتروني، ويقوم بتقسيمهم إلى فرق بحثية تضم كل منها خمسة طلاب، على أن يلتحق بها الطالب الكفيف (إن وجد).

- الفريق الطلابى يختار موضوع المشروع البحثى لكل مادة من البوابة الإلكترونية للأزهر، تحت إشراف معلم المادة.

- يتولى إعداد المشروع البحثى لكل مادة بما لا يقل عن خمسين كلمة ولا يزيد على خمسة وسبعين كلمة للمرحلة الابتدائية.

- بين مائة كلمة إلى مائة وخمسين كلمة للمرحلة الإعدادية.

- بين مائة وخمسين كلمة إلى مائتى كلمة للمرحلة الثانوية.

- يتولى أحد أعضاء الفريق الطلابى إرسال المشاريع البحثية إلى المعلمين المختصين عبر وسيلة التواصل الإلكترونية بينهم فى موعد أقصاه نهاية مايو المقبل.

- الطلاب من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثانى الثانوي، باستثناء الشهادات العامة، ينتقلون للصفوف التالية بعد اجتيازهم تقييم المشروعات البحثية .

- مادة القرآن الكريم سيتم تقييمها تراكميًّا فى العام التالي.

- يسرى على طلاب الشهادة الابتدائية أحكام التقييم الخاصة بسنوات النقل.

- سيتم عقد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية بالمعاهد فى المواعيد المقررة.

- تأجيل امتحانات النقل والشهادات بمعاهد القراءات إلى يوم 11 يوليو المقبل.

- عقد اختبارات «أبناؤنا فى الخارج»، والتصحيح الإلكترونى لها بالتعاون مع سفارات الدول التى يقيمون بها.

- مكتبة إلكترونية على بوابة الأزهر الإلكترونية تضم المواد العربية والشرعية والكتب والخطط الدراسية والحلقات التعليمية.

- التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بما يتيح لطلاب الأزهر الدخول على موقع بنك المعرفة.