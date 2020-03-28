اليوم السابع
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10 قرارات اتخذتها محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

السبت، 28 مارس 2020 01:26 م
10 قرارات اتخذتها محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا محكمة - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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عدد من القرارات اتخذتها محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية تماشيا مع الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، وجاء فيها أنها تأتى حرصًا على سلامة القضاة والمتقاضين، نستعرض منها ما يلى:

1- يستمر القضاة فى الحضور طوال أيام جلساتهم المحددة، على أن يقوم رؤساء الدوائر بتأجيل نظر القضايا المدنية والتجارية والأسرة والجنائية المنظورة أمام دوائرها إداريًا، وتحديد جلسات أخرى مناسبة، تجنبًا لحضور و تزاحم المتقاضين، وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية فى هذه المرحلة بسبب فيروس كورونا.

2 - النطق بالأحكام في جلساتها المحددة والنظر في تجديد الحبس وما يتصل به على أن يقتصر الحضور على المتهم ومحاميه فقط، ولرؤساء الدوائر اتخاذ ما يرونه مناسبًا من قرارات تتفق لصالح العمل والاستمرار  في نظر  القضايا دون تجمعات بشرية وتزاحم، مع مراعاة عدم الإضرار بحقوق المواطنين بالقضاء بسقوط الطعن أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو شطبها.

3 - محكمة استئناف القاهرة علقت جلساتها بشكل كامل يومى 25 و 26 مارس.

4 - جلسات تجديد الحبس، قررت المحكمة أن تكون كل جلسات التجديد أمام دائرة واحدة، مخصصة لهذا الغرض، تعقد في دار القضاء العالى.

5 - مد أجل القضايا المحجوزة للحكم للشهر القادم بذات الدور أى فى ذات الأسبوع الذى تعمل به الداوائر الشهر القادم.

6 - رئيس محكمة استئناف طنطا، أصدر قرار بتعليق الجلسات بالمحكمة خلال يومى 25 و26 مارس ، وتشكيل دوائر من المستشارين المقيمين بدائرة المحكمة بطنطا للنظر في تجديد أمر حبس المتهمين واستئنافهم للأوامر الصادرة بحبسهم احتياطيًا، وكذلك استئناف النيابة العامة لأوامر الإفراج عنهم خلال اليومين المشار إليهما، والأسبوع الفاصل بين شهري مارس وأبريل في الفترة من 28 مارس وحتى 2 أبريل.

7 – اقتصار قوة العمل الإداري بالمحكمة على العدد المناسب من موظفي مقر المحكمة ومأمورياتها، وفقًا لقرار رئيس الوزراء الصادر في هذا الشأن

8 - رئيس محكمة استئناف الإسكندرية قررت تعليق العمل كليًا بالمحكمة ومأمورياتها (دمنهور ومرسى مطروح)، فيما ليس له دور انعقاد خلال الفترة من 28 مارس الجاري وحتى 2 إبريل المقبل.

9 - خفض العمل الإداري بمحكمة استئناف الإسكندرية بما لا يخل بحسن سير العمل بالمحكمة ومأمورياتها وتلبية الاحتياجات الضرورية الملحة للمتقاضين والمحامين، على أن لا يتجاوز نسبة الحضور 10 % من قوة موظفي وعمال المحكمة.

10 – بالنسبة لتجديد الجلسات باستئناف الإسكندرية، تقرر أن تختص الدائرة الثامنة والثانية والثلاثون الجزئية بنظر تجديد أوامر الحبس خلال تلك الفترة بدائرة المحكمة ومأمورياتها بالتناوب فيما بينهما، والنطق بالأحكام المحجوزة للحكم خلال تلك الفترة بذات تشكيل كل محكمة، وتأجيل القضايا الأخرى المنظورة أمامها لآجال محددة لأدوار مقبلة.


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