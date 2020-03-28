اليوم السابع
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العالم يمر بأزمة صعبة..

ولى العهد الأردنى: رغم محدودية الموارد إلا أننا ضربنا أروع الأمثلة

السبت، 28 مارس 2020 04:29 م
ولى العهد الأردنى: رغم محدودية الموارد إلا أننا ضربنا أروع الأمثلة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردنى
كتب هيثم سلامة

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قال الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد المملكة الأردنية،  إن الأردن رغم محدودية الموارد، ضربت أروع الأمثلة للعالم، ووضعت سلامة الأردنيين فوق كل اعتبار، وذلك خلال تعامل مؤسسات الدولة والمواطنين مع الالتزام بالتدابير الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا. 

وأضاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في فيديو عبر حسابه بموقع انستجرام:" اليوم العالم يمر بظروف صعبة.، والدول كلها في استفاف والدول الكبرى في حالة تأهب، نحن في الأردن على الرغم من محدودية الموارد إلا أننا ضربنا أروع الأمثلة في العالم بحكمة جلالة الملك عبد الله الثانى فى قيادته في سرعة اتخاذ القرار، ووضع سلامة الأردنيين فوق كل اعتبار".

وأكمل قائلاً:"نحن يد واحد جيش وأجهزة امنية وكوادر صحية لا تنام، ومؤسسات تشتغل ليل نهار لا تنام تعمل في خدمة الوطن، وقطاع خاص بادر بكل إخلاص لدعم البلد"

ولى العهد الأردنى
ولى العهد الأردنى

وأوضح قائلاً:"بإمكانيتنا استخدمنا افخم الفنادق للحجر الصحى، في وقت قياسى فعلنا التعليم عن بعد لضمان مستقبل الأجيال".

وأشار :"شاهدت في الأسبوع الماضي قصصا ترفع الرأس، مجتمعا بأكمله يتسابق على فعل الخير، رأيت من تبرع بماله، وصاحب بيت أعفى مستأجرا، وأطباء يعالجون المحتاجين في بيوتهم، وتكافلا اجتماعيا ما له مثيلا.. يقولون الأردن بلد صغير ولكنه بلد كبير بأهلة".  

وشدد "أنه في وقت الأزمات مطلوب منا أن نكون واعيين، لأنه لا يوجد ظروف مثالية والجميع يراهن على صبرنا والتزامنا كشعب ومؤسسات.. اليوم لدينا فرصة لنكون من أوائل الدول التي تتخطى الأزمة بسلامة، لذا المطلوب منا جميعا التحمل، ليس فقط لأجلنا، لكن لأجل أهالينا وصحتهم.. وبدنا نصبر من اجل من يحاربوا في تلك المعركة ".

من جانب آخر ، أمر ملك الأردن عبد الله الثاني بإحضار 100 ألف جهاز فحص لفيروس  "كورونا" لبلاده، أمس حسبما أوضح وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، مؤكدا أنّ الحالات البالغ عددها 23 المسجلة إصابتها بكورونا اليوم، بينها 8 حالات مخالطة لعائلة في عمّان بجبل الهاشمي.

وأشار لوسائل إعلام اردنية ، إلى أنه جرى تحديد البناية التي يسكنون بها لفحص سكانها كافة ومن خالطوا، بالإضافة إلى تسجيل 5 حالات في محافظة إربد، أما البقية، بحسب الوزير، فقد أتوا من الخارج أو خالطوا أهلهم القادمين من الخارج، واصفاً العدد بأنه ضمن العدد لليوم المقبول.

وأشار  جابر، إلى أنّه كان هنالك تخوفات من زيادة عدد الحالات لليوم، نتيجة الاختلاط الذي حدث الجمعة الماضية والتهافت على الأسواق  مضيفا: "الحالات ضمن معدل مقبول، ولكن سندعو الفرق إلى التوسع بالبحث والتقصي".

 

 


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