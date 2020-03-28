وفاة طبيب فى أوزبكستان متأثرا بفيروس كورونا

قالت وزارة الرعاية الصحية في أوزبكستان إن طبيا توفي اليوم السبت، بعد أن حاول دون جدوى علاج نفسه من إصابته بفيروس كورونا التي أبقاها طي الكتمان. وأضافت الوزارة في بيان أن الطبيب البالغ من العمر 39 عاما كان على اتصال بأول مريض في أوزبكستان يصاب بالفيروس ويبدو أنه التقط العدوى منه.

وجرى نقل الطبيب إلى أحد المستشفيات في 26 مارس بعد تدهور حالته لكنه توفي بعد ذلك بيومين ليصبح ثاني مريض يموت متأثرا بفيروس كورونا في الجمهورية السوفيتية السابقة.

وأكدت أوزبكستان 104 حالات إصابة بالفيروس وأغلقت جميع أقاليمها ومنعت المواطنين من مغادرة منازلهم باستثناء الذهاب إلى العمل أو لشراء السلع الأساسية.

يذكر أن حكومة أوزبكستان قررت تعليق الرحلات الجوية من وإلى أفغانستان وإيران وإيطاليا فى إطار جهود للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.