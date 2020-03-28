اليوم السابع
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السبت، 28 مارس 2020 07:27 م
خالد صلاح
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وزير الطاقة السودانى يعزل نفسه صحيا بعد مخالطته مصابا بكورونا

السبت، 28 مارس 2020 05:49 م
وزير الطاقة السودانى يعزل نفسه صحيا بعد مخالطته مصابا بكورونا مجلس السيادة السودانى - ارشيفية
أ ش أ

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 أعلن وزير الطاقة والتعدين السوداني المهندس عادل ابراهيم أنه بدأ عزلا صحيا ذاتيا في منزله، بعد مخالطته سودانيا تأكدت إصابته بفيروس كورونا. 
وقال وزير الطاقة والتعدين السوداني - في تصريح مقتضب - "أعلن رسميا أني في حالة عزل شخصي في المنزل، حيث اتخذت كل الاحتياطات اللازمة متبعا إرشادات لجنة الطوارئ".
 
وأضاف "كنت صادفت الحالة رقم 4 المعلنة، رغم أني كنت على بعد متر أو أكثر و كنت أضع الكمامة ولم أصافح أحدا، إلا أني ومن موقع المسئولية و حرصا على صحة الجميع، أعلن العزل الشخصي، وسأكون على اتصال وأباشر عملي من بعد".
 
وكانت وزارة الصحة السودانية أعلنت تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا، لسودانيين عائدين من فرنسا والامارات، ليرتفع عدد الحالات إلى 5 إصابات في السودان.
 
وقالت وزارة الصحة السودانية، فى بيان مساءالجمعة، إن تقارير الوضع الوبائى أشارت إلى عدم تسجيل السودان لحالات جديدة، لافتة إلى أن عدد حالات الاشتباه بمراكز العزل بالسودان، حتى يوم أمس بلغت 77 حالة اشتباه.
 
وأوضحت أن عدد من أكملوا فترة الحجر الصحي (14 يوما)، منذ قدومهم إلى السودان من الدول التي شهدت انتشارا للفيروس، بلغ 2176 شخصا تمت متابعة 1415 شخصا منهم بنسبة 64%.
 
وقررت السلطات المعنية فى السودان، الخميس تعليق حركة مركبات النقل العامة والخاصة بين الولايات تحسبا من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

السودان

كورونا

وزير الطاقه

عادل ابراهيم

وزير الطاقه السودانى

تعليق حركة مركبات النقل

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