وزير الطاقة السودانى يعزل نفسه صحيا بعد مخالطته مصابا بكورونا

أ ش أ

أعلن وزير الطاقة والتعدين السوداني المهندس عادل ابراهيم أنه بدأ عزلا صحيا ذاتيا في منزله، بعد مخالطته سودانيا تأكدت إصابته بفيروس كورونا.

وقال وزير الطاقة والتعدين السوداني - في تصريح مقتضب - "أعلن رسميا أني في حالة عزل شخصي في المنزل، حيث اتخذت كل الاحتياطات اللازمة متبعا إرشادات لجنة الطوارئ".

وأضاف "كنت صادفت الحالة رقم 4 المعلنة، رغم أني كنت على بعد متر أو أكثر و كنت أضع الكمامة ولم أصافح أحدا، إلا أني ومن موقع المسئولية و حرصا على صحة الجميع، أعلن العزل الشخصي، وسأكون على اتصال وأباشر عملي من بعد".

وكانت وزارة الصحة السودانية أعلنت تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا، لسودانيين عائدين من فرنسا والامارات، ليرتفع عدد الحالات إلى 5 إصابات في السودان.