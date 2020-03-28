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وزير الصحة الفرنسى: سنجرى 2 مليون اختبار لاكتشاف كورونا أبريل المقبل

السبت، 28 مارس 2020 04:19 م
وزير الصحة الفرنسى: سنجرى 2 مليون اختبار لاكتشاف كورونا أبريل المقبل كورونا
كتب أحمد علوى

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قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران في مقابلة مع قناة فرانس 2 التلفزيونية الفرنسية "إنه سيتم إجراء مليوني اختبار في أبريل القادم، وستشمل الفحوصات نطاقات واسعة للفرنسيين مع التركيز أيضا على الفئات الموجودة في دور المسنين"

وتقوم المختبرات الصحية في فرنسا بفحص 9000 شخص يوميًا في إطار الكشف عن أعراض فيروس كورونا، لكن الخطة المستقبلية التي تطمح إليها الحكومة ابتداء من الأسبوع المقبل هي استفادة 20 ألف شخص من الفحص أما من هم في دور المسنين فقالت الحكومة "إنهم يحظون بالأولوية".

 يبلغ عدد حالات الإصابة في فرنسا حتى كتابة هذا الموضوع 29155 ، ولعل إتاحة إجراء اختبارات تشمل كثيرا من الفئات فمن المرجح أن تكون ثمة زيادة في أعداد المصابين.المدير العام للصحة جيروم سالومون كشف من جانبه،أن 4948 شخصًا تعافوا وغادروا المستشفى.

وتخطط فرنسا لتكثيف الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا الذى انتشر فيها وخلف آلاف الإصابات والوفيات، وقال المدير العام للصحة جيروم سالومون، "إن فرنسا ستبدأ من الأسبوع القادم في تكثيف الاختبارات الخاصة بالفيروس كورونا".

 

أوضح المدير العام للصحة جيروم سالومون أنه من الصعب التخمين وإطلاق تقدير للموقف في الوقت الحالي حيث إن المصابين اليوم هم من ظهرت عليهم الأعراض قبل فرض العزل الصحي المنزلي".

 

وأضاف، "في الوقت الحالي قل الاتحتكاك والاتصال ما بين الأفراد، حيث باتوا لا يخرجون إلا نادرا ومن ثم توجد حالات عدوى قليلة، فنأمل فعلا أن يقل عدد المرضى الأسبوع القادم ويقل في الوقت نفسه عدد من يتوجهون إلى المستشفيات".

 


فرنسا

كورونا

وزير الصحة الفرنسى

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