اليوم السابع
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السبت، 28 مارس 2020 11:06 م
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وزير الخارجية الأمريكى يجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الفرنسى

السبت، 28 مارس 2020 11:00 م
وزير الخارجية الأمريكى يجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الفرنسى وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
وكالات

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أجرى وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، اتصالاً هاتفياً بنظيره الفرنسي جان إيف لودريان لمناقشة تعاون دول مجموعة السبع والاستجابة لمواجهة وباء COVID-19.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم في بيان صادر عن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن الطرفين ناقشا أيضًا أهمية الحفاظ على سلامة شبكات الجيل الخامس، كما شكر الوزير بومبيو وزير الخارجية على جهود فرنسا لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، وشدد على ضرورة مواصلة تنسيق المساعدة وتمكين حكومات منطقة الساحل من توفير الأمن لشعوبها. 

كان مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي خلال اتصال هاتفي مع جوسيب بوريل الممثل الأعلي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي على أهمية دور العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا في تعزيز الصحة العامة العالمية وفي مكافحة تفشي فيروس كورونا " كوفيد ـ 19 ".
 
وذكرت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن بومبيو أعرب، خلال الاتصال، عن قلقه بسبب تجدد القتال في طرابلس بليبيا ورحب بالعملية الجديدة للاتحاد الأوربي لتطبيق قرار الأمم المتحدة بحظر الأسلحة في ليبيا. 

فرنسا

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