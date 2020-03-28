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وزير التعليم: غدا نعلن بشكل رسمى عن الأجزاء غير المتضمنة فى الامتحانات

السبت، 28 مارس 2020 11:54 م
وزير التعليم: غدا نعلن بشكل رسمى عن الأجزاء غير المتضمنة فى الامتحانات طارق شوقى وزير التعليم
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة قدمت حلول عملية لسير العملية التعليمية وإجراء الامتحانات فى موعدها فى ظل مواجهة فيروس كورونا، مشدداً على أنه سيوجد حلول بديلة لمن لا يستطيعون الوصول لخدمة الإنترنت، مناشداً الجميع بعدم طرح الأسئلة المثيرة للجدل ولا تحقق أية فائدة.
 
 
وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الوزارة ستعلن غداً وبشكل رسمى الأجزاء التى لم تتضمنها الامتحانات حتى لا يكون هناك جدل حولها، وتابع: "جروبات عايشة على إثارة الجدل.. اللي مش عاوز يتعلم يوفر أسئلته البايخة".
 
 
وأجاب وزير التربية والتعليم، على بعض الأسئلة تتعلق بامتحان طلاب الصف الأول الثانوى العام، موضحا أنه بخصوص الكود لطلبة المنازل والخدمات يمكن الحصول عليه من خلال الموقع الذى تم إطلاقه، وتابع: "بالنسبة لطلبة المنازل وذوى الاحتياجات بالصف الأول والثاني الثانوي وذوى الاحتياجات سيتم اختبارهم من خلال أبحاث".
 
 
وقال الدكتور طارق شوقى، إن مشروع الوزارة الذى طرحته لمراحل التعليم المختلفة من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد،"كوفيد19"، هو للراغبين فى التعليم بشكل جدى ومن لديهم اقترح آخر فعليه أن يقول لنا "ما هو مقترحك"، مضيفا: "طيب حضرتك بتقترح علينا أيه..أيه البديل لذلك"؟، متابعا: "نحن فى مرحلة وباء ..اللى مش عاوز يتعلم أحنا مش هنقدر نعلمه.. واللى عاوز يغش هو يذى نفسه".
 
 
وأكد الدكتور طارق شوقى، أنه لا يوجد شئ يستدعى هذا الجدل أو الاعتراض خاصة فى مسألة الأبحاث المطلوبة من التلاميذ.

 


طارق شوقى

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