اليوم السابع
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وزيرة الهجرة توجه رسالة للعالقين في الخارج.. تعرف عليها

السبت، 28 مارس 2020 05:25 م
وزيرة الهجرة توجه رسالة للعالقين في الخارج.. تعرف عليها وزيرة الهجرة نبيلة مكرم
كتب رامى محيى الدين

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وجهت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة رسالة للمصريين وخصوصا الموجودين في إيطاليا من فضلكم التزموا بإجراءات الوقاية فقط من أجل سلامتكم، وكل من لا تتوفر خطوط طيران أقول لهام ابقوا في منازلكم وتوجهوا إلى الله بالدعاء فترة وستمر، في وقت ما بنعرف ان ربنا أكبر من أي تكنولوجيا لا تقلق على أهلك الموجودين في مصر، من فضلكم التزموا بالإجراءات المفروضة خارج الدولة كل هذا سوف يمر وسنتححدث ونحكى هذه البطولات، وأشكر دولة الإمارات على ما قدمته للمصريين هناك ومحدش يقلق لو إقامة انتهت حتى لو خارج الدولة والإمارات عملت موقع للتواصل مع الخارجية الإماراتية .

وقالت: إن هناك طلبات من المصريين العالقين بالولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا من الطلاب والزيارات العائلية أمريكا كبيرة جدا وتحدثنا مع وزير الطيران من واشنطن ونيويورك فلابد من تجميع الجاليات المصرية في أمريكا ومساعدة الدبلوماسية المصرية وموافاتها بالأعداد التي ترغب في العودة .

وأضافت: وأريد أن أطمئن أولادنا بالمملكة أنه بناء على طلباتهم بالعودة مرة أخرى هناك 5 محطات نتواصل الطيران مع نظيرتها السعودية لإعادتكم مرة أخرى، وأن هناك تنسيق بين الخارجية المصرية والبريطانية لإعادة العالقين هناك وغدا سيكةن هناك طائرتين من لندن إلى القاهرة، ومن أراد العودة عليه الحجز على الطائرتين.

وناشدت الجاليات في ماليزيا واندونيسيا وسنغافورة لمساعدة المجموعات الموجودة هناك والتي سافرت لقضاء العطلات حتى نجد حلا مع وزارة الطيران المدنى والحصول على موافقة الدولة الأخرى.

كما أرسلت رسالة للعالقين في الكويت احنا كدولة مش ناسيينكم ولكن نعطى الأولوية للعالقين الذين ليس لديهم سكن والطائرات التي تأتى طائرات خاصة لإعادى أصحاب تأشيرات السياحة ومن ستنتهى إقامتهم وهناك طائرة كل يوم عدا غدا حتى يوم 31 والأولوية للعالقين الذين ليس لديهم مسكنا وأشكر الكويت التي وفرت خدمات أخرى للعالقين.


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