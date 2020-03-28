اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 02:38 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزيرة التجارة تبحث ترويج المنتجات المصرية بأفريقيا بعد تعطل صادرات أوروبا

السبت، 28 مارس 2020 01:37 م
وزيرة التجارة تبحث ترويج المنتجات المصرية بأفريقيا بعد تعطل صادرات أوروبا نيفين جامع
كتبت سماح لبيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تدرس نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة طلبات المجلس التصديرى الصناعات الغذائية بالتعرف على أهم الدول التى تصدر إليها الدول الأوروبية صناعات غذائية وخاصة دول إيطاليا، وألمانيا، وأسبانيا، وذلك من خلال جمع معلومات من قطاع التمثيل التجارى لهذه الدول الثلاثة، حيث توقفت معظم الصادرات الأوروبية من الصناعات الغذائية إلى هذه الدول بعد توقف مصانعها وارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا والتى احتلت الصدارة ضمن الدول الأكثر وباء بالفيروس. 
 
 
وكلفت نيفين جامع فى خطوات سريعة الملحقين التجاريين فى الدول الثلاثة جمع معلومات عن صادرات هذه الدول فى مجال الصناعات الغذائية الدول الأخرى لكى تستطيع مصر أن تحل محلها فى فترة الأزمة وتتعاقد على توريد منتجات غذائية مصرية، مما يساهم فى الدفع بالصادرات المصرية للخارج ومنع تعرض الشركات لخسائر من فائض الإنتاج، خاصة بعد توقف الأسواق الأوروبية. 
 
 
وقالت منار نصر المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية فى تصريح خاص ل اليوم السابع، أن الحكومة ممثلة فى وزيرة التجارة والصناعة استجابة سريعا لمطالب المصدرين وكلفت بجمع معلومات عن الأسواق الأخرى التى تصدر لها الدول الأوروبية وتوقفت عن التصدير حاليا بسبب أزمة فيروس كورونا وتوقف مصانعها ، وكلفت سريعا الممثلين التجاريين بجمع المعلومات فى سبيل دعم شركات الصناعات الغذائية وعدم تضررها من وقف التصدير .
 
 
وأضافت نصر، أن هناك عددا كبيرا من الصناعات الغذائية التى يتم تصديرها من مصر إلى الدول الأوروبية وخاصة الدول الثلاثة المشار إليها، حيث تعتبر أوروبا من الأسواق الواعدة بالنسبة المنتجات المصرية ومن أبرزها الشيكولاته والحلويات المصنعة من القمح وغيرها، لافتة إلى أن المجلس لديه قائمة بأهم السلع ذات الفائض فى الإنتاج ومن الممكن تصديرها الدول الأخرى بديلا عن أوروبا خلال فترة الأزمة.

اخبار الاقتصاد

كورونا

الدول الأوروبية

الصناعات الغذائية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ووهان جديدة.. مستشفيات طوارئ ببريطانيا بعد تفشى كورونا.. فيديو

ووهان جديدة.. مستشفيات طوارئ ببريطانيا بعد تفشى كورونا.. فيديو

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

المرور توصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر تحسبا لظهور شبورة على الطرق

المرور توصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر تحسبا لظهور شبورة على الطرق

ضوابط وقواعد تقويم أداء موظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

ضوابط وقواعد تقويم أداء موظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

انتهاء ثالث أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء ثالث أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة