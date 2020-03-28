اليوم السابع
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نيويورك تسجل 7 آلاف إصابة جديدة و134 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

السبت، 28 مارس 2020 09:25 ص
نيويورك تسجل 7 آلاف إصابة جديدة و134 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة كورونا فى امريكا
هند المغربي

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أصبحت ولاية نيويورك واحدة من أكثر المناطق تضررا في الولايات المتحدة الأمريكية، على خلفيه تفشي فيروس كورونا، حيث سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة و134 حالة وفاة.

وأفادت بيانات السلطات في الولاية، أن عدد المصابين ارتفع إلى أكثر من 44 ألف مصاب، فيما بلغ عدد الوفيات 450 حتى الآن.

وذكرت روسيا اليوم أن اعداد المصابين فى ولاية نيويورك ترتفع بشكل سريع ، حيث تجاوزت الـ 100 ألف إصابة ، ما يجعلها بالمرتبة الأولى في العالم من حيث عدد المصابين بالفيروس.

وفى أخر إحصائية خلال الأربع  وعشرين ساعة الماضية سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 402 وفاة، ونحو 20 ألف إصابة بفيروس كورونا ، وهو رقم قياسي منذ تفشي الفيروس في الولايات المتحدة.ليصل عدد الوفيات في مختلف المناطق الأمريكية 1588 حتى الآن

 


امريكا

كورونا

ضحايا كورونا

نيويورك

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