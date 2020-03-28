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نيابة شمال الجيزة تستعجل تقرير الطب الشرعى لشاب مقتول على يد عاطل فى أوسيم

السبت، 28 مارس 2020 01:00 ص
نيابة شمال الجيزة تستعجل تقرير الطب الشرعى لشاب مقتول على يد عاطل فى أوسيم جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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استعجلت النيابة العامة بشمال الجيزة تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثة شاب قتل على يد عاطل بسبب خلافات بينهما فى أوسيم بشمال الجيزة، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة غموض العثور على جثة شاب مقتولا بأوسيم، حيث تبين أن عاطلا وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات سابقة بينهما، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة بجانب طريق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين وجود شبهة جنائية في الوفاة، وكشفت تحريات الرائد محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم، والرائد وليد كمال، أن عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات سابقة بينهما، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".  

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.  

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.  

وشروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى


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