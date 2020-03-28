اليوم السابع
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نيابة سوهاج تقرر دفن جثث 3 أشخاص وتطلب التحريات حول مشاجرة قرية أولاد شلول

السبت، 28 مارس 2020 09:47 م
نيابة سوهاج تقرر دفن جثث 3 أشخاص وتطلب التحريات حول مشاجرة قرية أولاد شلول جثة - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قررت نيابة مركز سوهاج، مساء اليوم السبت، تحت إشراف المستشار أحمد عبد الباقى التونى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، ندب الطبيب الشرعى تشريح جثث 3 أشخاص والتصريح بدفنهم، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة  والاستعلام عن حالة المصابين وإخطارها فور تماثل المصابين للشفاء لسؤلهم حول الواقعة، وذلك فى المشاجرة التى نشبت بناحية قرية أولاد شلول دائرة مركز سوهاج، بسبب فاصل حد أرض زراعية ونتج عن المشاجرة مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين تم نقلهم للمستشفيات المختلفة.

 

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بناحية قرية أولاد شلول دائرة مركز سوهاج ووجود متوفين ومصابين وتم فرض السيطرة الأمنية الكاملة على الموقف وضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة.

 

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية بوقوع مشاجرة بدائرة مركز سوهاج، وتم تبادل إطلاق النار مما نتج عنه وفاة أحمد ناصر ذكى 23 سنة عقب إصابته يطلق نارى بالرأس وحسين ذكى أحمد 50 سنة عقب إصابته بطلق نارى بالبطن والكتف وأشرف كرم حسن 32 سنة مصاب بطلق نارى بالصدر.

 

وإصابة سامح البدرى أحمد حسين بطلق وتوحيدة أبوالفتوح بطلق نارى بالفخذ وعمر أبوالفتوح عبدالرحيم وعلاء وعلاء حنفى عبدالرحيم وخالد ثروت أحمد بطلقات متفرقة بالجسم وتم نقلهم للمستشفى العام والجامعى لتلقى العلاج.

 

وكانت الأجهزة الأمنية دفعت بقوات الأمن المركزى لمكان الحادث وتم الفصل بين الطرفين وتم ضبط العناصر المشاركة في المشاجرة وتم تحرير محضرا بالواقعة، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثث وطلب تحريات المباحث حول الواقعة .

 

 


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مشاجرة

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