اليوم السابع
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نيابة سوهاج تبدأ التحقيق فى واقعة تهشيم زوج رأس زوجته بالفأس

السبت، 28 مارس 2020 01:40 م
نيابة سوهاج تبدأ التحقيق فى واقعة تهشيم زوج رأس زوجته بالفأس جثة - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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بدأت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات شمال سوهاج التحقيق في واقعة قيام مزارع بقرية الصوالح دائرة مركز طهطا بالتعدى بالضرب على زوجته وتحطيم رأسها مستخدما فأس مما نتج عنه وفاتها في الحال وتم نقل الجثة إلى مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج بلاغا من نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بقيام عامل بالتعدى على زوجته مستخدما فأس بدائرة مركز طهطا مما نتج عنه وفاتها بسبب خلافات على ملكية منزل.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أيوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد محمد كمال رئيس وحدة مباحث مركز طهطا بقيام عامل يقيم بناحية قرية الصوالح دائرة المركز بالتعدى على زوجته البالغة من العمر 30 عاما بالضرب مستخدما في ذلك فأس مما نتج عنه وفاتها.

وبالمعاينة وجدت الجثة مسجاه على الأرض وغراقه في دمائها عقب إصابتها إصابة بالغة بالرأس داخل منزل الزوجية بذات القرية، وبسؤال الزوج اعترف بارتكاب الواقعة وأنه هوى بالفأس على رأس زوجته أمام أولادها بالمنزل، وذلك عقب رفضها رد ملكية منزل قد باعه لها من قبل .

تم التحفظ على المتهم وعلى الأدارة المستخدمة في الجريمة، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة على النحو السابق تم اقتياد المتهم إلى ديوان مركز شرطة طهطا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة، وتم إنتداب الطبيب الشرعى لمعاينة الجثة، وبيان سبب الوفاه والتصريح بالدفن عقب ذلك.

 


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