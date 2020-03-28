نيابة دمياط تقرر حبس أمين مخزن مستلزمات طبية ومراقب بمديرية الصحة 4 أيام

دمياط عبده عبد البارى

قررت النيابة العامة بدمياط حبس أمين مخزن مستلزمات طبية ومراقب صحى بمديرية الصحة بدمياط فى واقعة اختلاس مستلزمات طبية بقيمة مليون جنيها.

وأمرت النيابة بحبس كل من " م. ا" امين مخزن مستلزمات طبية بالوحدة الصحية بقرية البصارطة التابعة للإدارة الصحية بدمياط و "ك. ف" مراقب بمديرية الصحة بدمياط 4 ايام على ذمة التحقيقات .

كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على كل من أمين مخزن المستلزمات الطبية التابع لمديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط، وآخر مراقب صحي بذات المديرية، وذلك لقيام الأول بعرض قطعة أرض يمتلكها تبلغ قيمتها السوقية بحوالى 120 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وبالإضافة إلى مبلغ 60 ألف جنيه استولى عليها الثاني لنفسه، ليتوسط له لدى أحد أعضاء لجنة الجرد المشكلة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، والمعنية بجرد عهدة أمين المخزن، من المستلزمات الطبية لأصناف الكمامات والجوانتيات والمطهرات الطبية البالغ قيمتها بحوالي مليون جنيه، وذلك مقابل قيام عضو اللجنة بتسليمه المستندات الدالة على اختلاسه للمستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة العدوى من عهدته وبيعها في السوق السوداء، بالإضافة الى اصطناعه لمستندات مزورة تثبت صرفها للمستشفيات الحكومية بالمخالفة للحقيقة، وجارى عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه، وفى ذلك الاطار استمرت الحملات الميدانية التي تجريها هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع مديريات الشئون الصحية، والتموين، وجهاز حماية المستهلك وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظات بالمرور على أماكن بيع الادوية والمستلزمات الطبية الأخرى والمطهرات المغشوشة