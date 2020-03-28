نقيب المعلمين يحذر المدارس الخاصة من الاستغناء عن المدرسين لتعطل الدراسة

كتبت آية دعبس

حذر خلف الزناتى نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، بعض المدارس الخاصة من قيامها بالاستغناء عن عدد كبير من معلميها بعد قرار تعطيل الدراسة، وهو ما يعد جريمة فى حق المعلم بقطع مصدر دخله فى ظل ظروف استثنائية تشهدها الدولة.

وشدد الزناتى، فى بيان، على أن النقابة ستدافع بكل الطرق الشرعية والقانونية عن أعضائها، ولن تتركهم فريسة لأصحاب بعض المدارس الخاصة الذين حولوا التعليم إلى سلعة تباع وتشترى، فى الوقت الذى يشتكى الجميع من تدنى مرتبات المدارس الخاصة التى تمنحهم أجر شهرى فى حدود 700 جنيه، بما يخالف الحد الأدنى للأجور فى الدولة، وتستغل احتياجهم للعمل بمنحهم أجر ضعيف ، ليزداد الأمر سوءا بالاتجاه حاليا إلى الاستغناء عنهم بعد تعطل الدراسة.

وأوضح نقيب المعلمين أن استغلال بعض أصحاب المدارس الخاصة للظروف الحالية ، والاستغناء عن المعلمين أو منحهم إجازة إجبارية بدون أجر ، يعد قرارا خبيثا ومتاجرة بالأزمة، ويؤدى إلى ضرر مباشر على قطاع كبير من مواطنيين مصريين اتخذت الحكومة قرارات كثيرة لحمايتهم بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فى ظل الظروف الحالية لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

وأشار الزناتى إلى أن النقابة تلقت عددا من شكاوى معلمين فى المدارس الخاصة بفرض إجازة بدون مرتب عليهم حتى بداية العام الدراسى المقبل، رغم تحصيل هذه المدارس مصروفاتها كاملة من الطلاب ، بالإضافة إلى مصروفات الباص لعام دراسى كامل فى حين أن الدراسة توقفت قبل شهرين من نهايتها الطبيعية ، مشيرا إلى أنه فى الوقت الذى يطالب أولياء الامور برد أصحاب المدارس الخاصة جزء من مصروفات الباص، يتم الاستغناء عن المعلمين .

وشدد الزناتى أنه لا يجب المتاجرة بالأوضاع الاستثنائية الحالية للدولة ، والتأثير بشكل سلبى على قطاع كبير من المعلمين، حيث يوجد أكثر من 92 ألف معلم فى 8 آلاف و171 مدرسة خاصة على مستوى الجمهورية، مطالبا أن تقوم وزارة التربية والتعليم باتخاذ اجراءات حاسمة ضد أصحاب المدارس الخاصة، لحماية المعلمين بها، والالتزام بالتأمين عليهم ومنحهم مرتبات لائقة .