نقابة الأطباء تطالب بوضع بروتوكول لفحص الفريق الطبى المخالط لمرضى كورونا

كتبت آية دعبس

خاطبت النقابة العامة للأطباء، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بعمل فحص لأعضاء الفريق الطبى المخالط لحالات إيجابية لفيروس كورونا دون انتظار ظهور الأعراض، وذلك لحماية الفريق الطبى، باعتباره حائط الصد الأول فى مواجهة الوباء .

وأوضحت النقابة، فى بيان، أصدرته اليوم السبت،: أن الخطاب تضمن: بالإشارة لبروتوكول فرز الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وإقتصار أخذ مسحات للتأكد من إيجابيتها للفيروس من عدمة على من تظهر عليهم أعراض مرضية فعلية، ونظرا لظهور بعض الحالات الإيجابية لفيروس الكورونا ببعض المستشفيات، وحيث أن الفريق الطبي معرض بنسبة أكبر للعدوی ويوجد نقص فعلي في أعضاء الفريق الطبي الذي يتعامل مع هذه الحالات، وأهمية الحفاظ عليهم للاستمرار في مواجهة الوباء الذي تتعرض له البلاد .

ترى نقابة الأطباء ضرورة عمل بروتوكول ترصد خاص للتعامل مع أعضاء الفريق الطبي الذين يتبين مخالطتهم لمرضي ثبت إيجابية تحاليلهم لفيروس كورونا، بحيث لا يتم إنتظار ظهور أعراض عليهم حتى يتم إجراء الفحوص والتحاليل اللازمة، لذلك نقترح على وزارة الصحة وضع بروتوكول لذلك من اللجان العلمية المختصة، بحيث يتم عمل الفحوص وأخذ المسحات من أفراد الفريق الطبي الذين خالطوا حالات إيجابية دون إنتظار ظهور الأعراض المرضية، وذلك حتى يتم الحفاظ على الفريق الطبي الذي يحتاجه الوطن بشدة في مكافحة الوباء.

وكانت قد أعلنت اللجنة الاجتماعية، بالنقابة العامة للأطباء، عن تخصيصها لرقم واتساب 01008447501، لتلقى بلاغات أعضائها، حال إصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، لتقديم كافة المساعدات للأطباء، على مستوى الجمهورية، وطالبت نقابة الأطباء، الجهات المسئولة بوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، لضرورة التأكد من توفير جميع مستلزمات مكافحة العدوى بجميع المرافق الطبية، مع ضرورة إعلان البرتوكول العلمى الموحد لطريقة تطبيق هذه القواعد.