اليوم السابع
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"نحتضر ساعدونا".. صرخة سيدة عجوز فى إسبانيا من تفشى وباء كورونا.. فيديو

السبت، 28 مارس 2020 07:08 م
"نحتضر ساعدونا".. صرخة سيدة عجوز فى إسبانيا من تفشى وباء كورونا.. فيديو مسنة تستغيث من إسبانيا
إيمان حنا

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استغاثت مسنة من مدينة ليجانيس بإسبانيا بعد أن تفشى بها وباء كورونا حاصدا مئات الضحايا يوميا، وقالت المسنة فى استغاثتها:" إننا نحتاج المساعدة ..لجانيس تحتضر ..ساعدونا"، وتأتى هذه الاستغاثة فى الوقت الذى تحولت فيه إسبانيا إلى بؤرة خطيرة من بؤر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وفق ما نقلت العربية.

 

ومدينة ليجانيس هى الأولى فى معدلات الإصابة والوفيات، حيث اكتظت أقسام الطوارئ وتجاوز إجمالى عدد الضحايا 4 آلاف وفاة ، و57 ألف إصابة بينهم 1000 فى حالة حرجة، ما دفع السلطات الإسبانية لطلب المساعدات الطبية من الصين لمواجهة نقص الإمكانيات فى مستشفياتها.

 

قالت ماريا خيسوس المتحدث باسم حكومة إسبانيا: "إننا فى حرب حقيقية للحصول على ما يكفى من أجهزة التنفس والأقنعة الطبية".

 

وقالت وزارة الصحة الإسبانية اليوم السبت، إن وفيات فيروس كورونا في البلاد زادت 832 حالة أثناء الليل لتصل إلى 5690، وذلك في أعلى معدل يومي لحالات الوفاة. وارتفع عدد حالات الإصابة إلى 72248 من 64059 أمس الجمعة.

 

وتحتل إسبانيا المركز الثانى عالمية فى أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا بعد إيطاليا، وأعلنت وزراة الصحة الإسبانية، اليوم الجمعة، تسجيل 769 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فى أكبر زيادة يومية تشهدها أعداد الوفيات حتى الآن، فيما تجاوز عدد الإصابات بالفيروس 64 ألف حالة.

 

وبحسب أحدث إحصائيات الوزراة والتى نقلتها صحيفة "إلباييس" الإسبانية، بلغت حصيلة الوفيات جراء الفيروس فى إسبانيا حتى الآن 4 آلاف و858 بزيادة بلغت نسبتها 19% عن اليوم السابق، فى حين بلغت حصيلة الإصابات 64 ألفا و59 حالة، بزيادة نسبتها 14.

 

وكان قد تعرض رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز للعديد من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد أن ظهر عدم التزامه بالمسافات الأمنية التى طالب باتباعها لعدم نقل عدوى فيروس كورونا، وذلك بعد ظهوره مع المتحدثة باسم الحكومة، أدرياما لاسترا، خلال الجلسة العامة للكونجرس.

 


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