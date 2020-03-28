نبيه برى يهدد بتعليق تمثيله فى حكومة لبنان بسبب موقفها من المغتربين

هدد رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى اليوم السبت، بتعليق تمثيله في حكومة رئيس الوزراء حسان دياب ما لم تتحرك لإعادة المغتربين العالقين خارج البلاد في ظل تفشي وباء فيروس كورونا. كان وزير الخارجية ناصيف حتي قد قال يوم الخميس إنه ينبغي على اللبنانيين الموجودين في الخارج الخضوع للفحص للتأكد من أنهم غير حاملين للفيروس قبل أن يتسنى لهم ركوب الطائرة للعودة.

وقال بري زعيم حركة أمل الشيعية في بيان صادر عن مكتبه "إذا بقيت الحكومة على موقفها إزاء موضوع المغتربين لما بعد يوم الثلاثاء المقبل فسنعلق تمثيلنا بالحكومة".

وبري من الشخصيات الأكثر نفوذا في لبنان وعيّن وزير المالية وآخرين في الحكومة التي تواجه أزمة مالية وسيصيبها الشلل إذا سحب بري دعمه لها.

ومثل جميع كبار الساسة في لبنان، يحظى بري بقاعدة تأييد قوية وسط جاليات المغتربين اللبنانيين الكبيرة في الخارج.

كان سمير جعجع قد انتقد الحكومة لهذا السبب أيضا اليوم السبت معربا عن قلقه من أن الدول التي تتصدى للتفشي ستعطي الأولوية لعلاج مواطنيها على حساب المغتربين.

ويكافح بعض اللبنانيين العالقين في الخارج لتدبير أمورهم ويزداد وضعهم صعوبة بسبب القيود الصارمة التي تفرضها البنوك اللبنانية على التحويلات الخارجية وسحب النقود من ماكينات الصراف الآلي في الخارج. ويعاني لبنان من أزمة مالية طاحنة منذ أكتوبر.

وقال وزير الخارجية الأسبوع الماضي إنه سيتم رفع سقف التحويلات للطلاب العالقين في الخارج.

وكتب على تويتر يقول "‏نتمنى أن نعيد اللبنانيين اليوم قبل الغد وأتفهم مشاعر الأهل والأولاد ولكن يجب تأمين (فحوص) البي.سي.آر لأنه يوجد خطورة كبيرة بصعود شخص مصاب بالكورونا مع غيره غير المصاب إلى الطائرة".

وأشار إلى أن الحكومة سترتب رحلات جوية لإعادة العالقين في الخارج وحث اللبنانيين الموجودين خارج البلاد على الاتصال بالسفارات لتقديم المساعدة لهم.