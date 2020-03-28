اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 03:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نائب وزير الصحة الإيرانى ينفى شائعة إنتاج بلاده مستحضرا لعلاج فيروس كورونا

السبت، 28 مارس 2020 02:14 م
نائب وزير الصحة الإيرانى ينفى شائعة إنتاج بلاده مستحضرا لعلاج فيروس كورونا كورونا
كتب رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفى نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا وهاب زاده، الشائعات التي تناقلتها وسائل إعلام محلية، عن إنتاج بلاده مستحضرا طبيا يكافح فيروس كورونا المستجد الذي يقتل يوميا مئات المواطنين.

وقال وهاب زاده في تغريدة على تويتر: "منذ بداية تفشي فيروس كورونا التاجي، كانت هناك العديد من التقارير عن اكتشاف علاج لهذا الفيروس، لكنها ليست صحيحة، وجميعها قيد التحقيق وفي مرحلة البحث والمختبر. إن النشرات الإخبارية حول اكتشافات علمية لعلاج كورونا (في أي وسيلة إعلامية) موثوقة وغير موثوقة لا تنشر إلا بموافقة وزارة الصحة ونائب رئيس العلوم".

 

ومنذ بداية تفشي كورونا في إيران، طهرت العديد من التقارير الإعلامية عن اكتشاف علاج لهذا الفيروس، لكن هذا الفيروس لم يأبه لهذه التقارير التي تعوزها الدقة والمصداقية، ويخطف يوميا مئات الأرواح.

 

وكان رئيس منظمة الأغذية والأدوية الإيرانية، محمد رضا شانه ساز، قد أعلن يوم السبت الماضي، أن إيران أنتجت دواء تركيبيا لعلاج فيروس كورونا سيكون جاهزا في الأسواق في غصون 10 أيام.

 

وأكد أنه تم اختبار الدواء على عدد من المرضى، مضيفا أنه خضع للاختبار السريري وحصل على الرخص اللازمة.

 

 

 


إيران

فيروس كورونا

اعراض فيروس كورونا

الوقاية من كورونا

وفيات كورونا

أخبار كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ووهان جديدة.. مستشفيات طوارئ ببريطانيا بعد تفشى كورونا.. فيديو

ووهان جديدة.. مستشفيات طوارئ ببريطانيا بعد تفشى كورونا.. فيديو

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

المرور توصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر تحسبا لظهور شبورة على الطرق

المرور توصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر تحسبا لظهور شبورة على الطرق

ضوابط وقواعد تقويم أداء موظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

ضوابط وقواعد تقويم أداء موظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

انتهاء ثالث أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء ثالث أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة