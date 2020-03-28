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نائب رئيس جامعة بنها: تأجيل امتحانات الدراسات العليا ليونيو القادم

السبت، 28 مارس 2020 06:59 م
نائب رئيس جامعة بنها: تأجيل امتحانات الدراسات العليا ليونيو القادم نائب رئيس جامعة بنها
القليوبية نيفين طه

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أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث تأجيل امتحانات الدراسات العليا بكافة كليات الجامعة إلى الأول من شهر يونيو القادم، وذلك نظرا لظروف تعليق الدراسية والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار الجيزاوى إلى أن امتحانات الدراسات العليا كان من المقرر لها الأسبوع الأخير من مارس الجارى وحتى منتصف شهر ابريل المقبل وذلك بكليات الطب والطب البيطري والتمريض والتربية الرياضية وتم تأجيلها بسبب الظروف الحالية لفيروس كورونا ، مؤكدا على استمرار عقد المناقشات للرسائل العلمية التى تم تحديد مواعيد لها مسبقًا مع التوجيه بتخفيف أعداد الحضور لهذه المناقشات.

وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قد قرر تعليق جميع الفعاليات بالجامعة وكلياتها ومعاهدها ومراكزها من مؤتمرات وندوات ومهرجانات ومسابقات و احتفالات ومعارض ودوريات رياضية حتي إشعار آخر.

وقال السعيد ان القرار يأتي فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها جامعة بنها للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ويشمل تعليق جميع الفعاليات بالكليات والمراكز التابعة للجامعة حرصا على سلامة الجميع .

كما وافق مجلس جامعة بنها فى اجتماعه برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة وحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس على صرف مكافآت النشر العلمى الدولى لأعضاء هيئة التدريس خلال الـ 6 شهور الماضية.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ان مجلس الجامعة وافق على تخصيص مليون و600 ألف جنيه لمكافآت وحوافز للنشر العلمى الدولى والاستشهادات المرجعية ،مشيرا إلى أن الحوافز تغطى أكثر من 250 بحث منشور فى مجلات عالمية مرموقة ومصنفة دوليا.

وأكد الجيزاوى حرص الجامعة على وضع البحث العلمي في مركز اهتمامها ، وتطوير مخرجاته وربطه بالصناعة واحتياجات المجتمع المحلى، وذلك من خلال تمويل البحوث العلمية وتشجيع شباب الباحثين والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس على المشاركة في تطوير المشروعات البحثية.


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