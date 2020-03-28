اليوم السابع
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مياه قنا: إغلاق مراكز خدمة العملاء من 2 حتى 30 أبريل

السبت، 28 مارس 2020 02:20 م
مياه قنا: إغلاق مراكز خدمة العملاء من 2 حتى 30 أبريل مركز خدمة عملاء مياه قنا - أرشيفية
قنا - وائل محمد

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قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة قنا، اليوم السبت، إغلاق مراكز خدمة العملاء فى الفترة من 2 من شهر أبريل، وحتى 30 من شهر أبريل المقبل، وذلك فى مختلف أنحاء فروع الشركة بمدن ومراكز المحافظة المختلفة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء فيروس كورونا.

وأهابت الشركة برئاسة المهندس محمد جلال عبد الفتاح، رئيس مجلس الإدارة بقنا، والعضو المنتدب، فى بيان إعلامي، العملاء أصحاب العدادات مسبقة الدفع بشحن الكارت الخاص بالعداد بما يتناسب مع مدة توقف مراكز خدمة العملاء فى الفترة من 2 أبريل حتى 30 أبريل طبقا لمنشور الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى رقم 2 لسنة 2020 المرفق.

وذكر البيان، أن مراكز الشحن الإلكترونى تعمل طوال أيام الأسبوع القادم فقط من الأحد 29 / 3 حتى الخميس 2/4/2020 فقط وسيتم تعليق العمل بمنظومة الشحن حتى الخميس 30/4/2020.

جدير بالذكر أن المحافظة اتخذت عدد من التدابير الإحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا المستجد بين مواطنيها حيث تم تعليق العمل بنظام البصمة الإلكترونية فى حضور وانصراف العاملين بالأجهزة التنفيذية.

كما تم البدء فى تعقيم المؤسسات الحكومية منذ الخميس الماضى مثل المستشفيات ، المحاكم ، السجون ، ديوان عام المحافظة وعدد من المؤسسات الأخري.

فى سياق أخر أعلنت جامعة جنوب الوادي، منع زيارة المرضى بالأقسام الداخلية بجميع مستشفيات قنا الجامعة لآجل غير مسمى.

وقالت الجامعة فى بيان لها، إن القرار بمنع الزيارات يأتى فى ضوء الخطة القومية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد COVID 19، وفى ضوء توجيهات الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادي، وإعلاء لمصلحة المريض.

وأشارت إلى أن مستشفيات جامعة جنوب الوادى قررت منع زيارة المرضى لآجل غير مسمى مع الاكتفاء بمرافق واحد مع كل مريض على مدار اليوم.

 

 

 


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