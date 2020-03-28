وشددت المنظمات الموقعة على البيان على أهمية منح هاتين الدولتين حرية الوصول إلى الإمدادات الصحية والمساعدات الطبية وكذلك الغذاء وتذليل أي عقبات تعرقل التعامل المناسب مع هذا الوباء الذي يجتاح العالم. 

ووجهت ثماني دول رسالة إلى الأمم المتحدة لتطلب تعليق العقوبات المفروضة عليها حتى تتمكن من مكافحة وباء (كوفيد-19) بطريقة "تامة وفعالة" . 
بدوره، وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش هذه الدعوة مطالبا أمس الجمعة، بتعليق العقوبات التي قد تقوض قدرة الدول على التصدي للوباء العالمي غير أن ذلك لم يؤثر على قرار الولايات المتحدة. 