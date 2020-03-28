طالبت منظمات أمريكية فى ميامى ونيويورك، الحكومة الأمريكية بتعليق العقوبات المفروضة على كوبا وفنزويلا نظرا لتفشى فيروس كورونا المستجد، وذكرت وكالة أنباء (برنسا لاتينا) الكوبية - في نسختها باللغة الانجليزية، اليوم السبت، أن هذه المنظمات أصدرت بيانًا في وقت متأخر أمس الجمعة، دعت فيه الحكومة الأمريكية إلى تعليق العقوبات المفروضة على كوبا وفنزويلا في ظل هذه الأزمة التي سببها هذا الوباء.
وشددت المنظمات الموقعة على البيان على أهمية منح هاتين الدولتين حرية الوصول إلى الإمدادات الصحية والمساعدات الطبية وكذلك الغذاء وتذليل أي عقبات تعرقل التعامل المناسب مع هذا الوباء الذي يجتاح العالم.
ووجهت ثماني دول رسالة إلى الأمم المتحدة لتطلب تعليق العقوبات المفروضة عليها حتى تتمكن من مكافحة وباء (كوفيد-19) بطريقة "تامة وفعالة" .
بدوره، وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش هذه الدعوة مطالبا أمس الجمعة، بتعليق العقوبات التي قد تقوض قدرة الدول على التصدي للوباء العالمي غير أن ذلك لم يؤثر على قرار الولايات المتحدة.
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