اليوم السابع
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مكتبات ليتوانيا تستخدم طابعات ثلاثية الأبعاد لإنتاج كمامات واقية من كورونا

السبت، 28 مارس 2020 04:27 م
مكتبات ليتوانيا تستخدم طابعات ثلاثية الأبعاد لإنتاج كمامات واقية من كورونا كمامة
كتب أحمد علوى

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تبدات مكتبات عامة فى ليتوانيا باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد لإنتاج أقنعة واقية للأطباء وغيرهم من العاملين في الطواقم الطبية الذين يهتمون بالمصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقال منسق المشروع دوناتاس كوبيليوس من المكتبة الوطنية الليتوانية "إن 54 مكتبة عبر البلاد انضمت الى الحملة هذا الاسبوع. وهي توفر للمستشفيات القريبة أقنعة حاجبة". 

وأضاف أن المكتبات التي أغلقت أبوابها أمام الزوار خلال فترة العزلق، تعتزم طباعة 1500 قناع حاجب في المرحلة الأولى من الحملة. 

وسجلت مبادرات مماثلة من مختبرات جامعية وشركات هندسية ومواطنين عاديين في أماكن أخرى في أوروبا ، خصوصا في البوسنة وتشيكيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا. 

وقد سجلت ليتوانيا وهي دولة من دول البلطيق في الاتحاد الأوروبي ويبلغ عدد سكانها 2,8 مليون نسمة، أربع وفيات نتيجة الإصابة بكوفيد-19 مع 345 إصابة مؤكدة.


ليتوانيا

كورونا

كمامات

اخبار العالم

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