اليوم السابع
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السبت، 28 مارس 2020 02:07 م
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مقتدى الصدر: تقنين زواج المثليين تسبب بانتشار فيروس كورونا

السبت، 28 مارس 2020 02:06 م
مقتدى الصدر: تقنين زواج المثليين تسبب بانتشار فيروس كورونا مقتدى الصدر
وكالات

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اعتبر زعيم التيار الصدرى فى العراق، مقتدى الصدر، اليوم السبت، أن تقنين زواج المثليين "من أفدح ما  تسبب بانتشار فيروس كورونا"، وقال الصدر في تغريدة عبر "تويتر، إن "من أفدح الأمور التي تسببت بانتشار هذا الوباء هو تقنين (زواج المثليين)".

وأضاف: "من هنا أدعو كل الحكومات إلى إلغاء هذا القانون فورا وبلا توان فلعله سيكون بمثابة الندم على الذنب. وإلا فلات حين مندم".

 

وسجل العراق، حتى الجمعة 27 مارس ، 4 وفيات، وإصابة 76 شخصا بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع المجموع الكلى فى عموم البلاد، إلى 40 وفاة و458 إصابة، وكشفت الأبحاث الوراثية أن فيروس "كورونا" المسبب لوباء "كوفيد - 19" قد نشأ على الأرجح، فى الخفافيش، وهذا ما حدث فى سوق ووهان الرطب حيث يعتقد العديد من الخبراء أن "كوفيد 19" قد ظهر. 

 

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.


مقتدى الصدر

العراق

كورونا

المثليين

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