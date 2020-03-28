اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 05:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مطروح تغلق الشواطئ وتوجه بمنع أية تجمعات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.. صور

السبت، 28 مارس 2020 03:58 م
مطروح تغلق الشواطئ وتوجه بمنع أية تجمعات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.. صور غلق شواطئ مطروح
مطروح - حسن مشالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، توجيهاته لرؤساء المركز والمدن والقرى، على طول الساحل الشمالي الغربي، بإغلاق جميع الشواطئ ومتابعتها، لمنع أية تجمعات أو توافد المواطنين عليها، حرصاً على سلامتهم، في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال تقليل التحركات والتجمعات، إلى جانب التدابير الاحترازية الأخرى التي تنفذها المحافظة، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مواجهة فيروس كورونا.

 

وقال المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام لمحافظة مطروح، في تصريح لـ " اليوم السابع" أنه بناء على توجيهات المحافظ، تم تكليف رؤساء المدن والقرى وإدارة السياحة والمصايف والأجهزة المعنية بالمحافظة، بإغلاق جميع الشواطئ ومن تواجد المواطنين وتجمعهم، حفاظاً على سلامتهم، وللحد من انتشار فيروس كورونا.

 

وأشار سكرتير عام محافظة مطروح، إلى أن هناك تعاون واستجابة كبيرة من أهالي مطروح، في جميع القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مع وجود وعي والتزام كبير لدى المواطنين،  وهو ما انعكس في عدم ظهور أية حالات إصابة بالفيروس بين أهالي المحافظة.

 

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قد وجه المحافظين بغلق جميع الشواطئ الموجودة لديهم أمام الزائرين لمنع التجمعات ومواجهة انتشار فيروس كورونا وذلك اعتبارًا من اليوم السبت وحتى إشعار آخر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين .

 

وقال شعراوى، فى بيان اليوم، أن القرار جاء بناءً على الصور والفيديوهات التى نشرتها بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى، بوجود تجمعات للمواطنين على عدد من الشواطئ فى العين السخنة والإسكندرية وأماكن أخرى بالمحافظات .

 

على جانب آخر تواصل أجهزة محافظة مطروح، عملها طوال اليوم ووقت حظر التجوال، من خلال استغلال خلو الشوارع من المارة والسيارات، في تنفيذ الخطط الاحترازية والوقائية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بتنفيذ أعمال رش وتطهير الشوارع والأرصفة بسيارات فناطيس المياه المخلوطة بالمواد المطهرة، وسيارات الرش للقضاء على الحشرات الطائرة، وذلك بعد تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة.  

 

اغلاق شواطئ مطروح ومنع التجمعات لمواجهة كورونا (1)
اغلاق شواطئ مطروح ومنع التجمعات لمواجهة كورونا (1)

 

اغلاق شواطئ مطروح ومنع التجمعات لمواجهة كورونا (2)
اغلاق شواطئ مطروح ومنع التجمعات لمواجهة كورونا (2)

 

اغلاق شواطئ مطروح ومنع التجمعات لمواجهة كورونا (3)
اغلاق شواطئ مطروح ومنع التجمعات لمواجهة كورونا (3)

 

اغلاق شواطئ مطروح ومنع التجمعات لمواجهة كورونا (4)
اغلاق شواطئ مطروح ومنع التجمعات لمواجهة كورونا (4)

 

اغلاق شواطئ مطروح ومنع التجمعات لمواجهة كورونا (5)
اغلاق شواطئ مطروح ومنع التجمعات لمواجهة كورونا (5)

 

اغلاق شواطئ مطروح ومنع التجمعات لمواجهة كورونا (6)
اغلاق شواطئ مطروح ومنع التجمعات لمواجهة كورونا (6)

 


محافظة مطروح

اغلاق الشواطئ

كورونا

شواطئ مطروح

اخبار مصر

اخبار عاجلة

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. استغلال حظر التجوال فى تطهير شوارع مطروح لمواجهة "كورونا"

السبت، 28 مارس 2020 04:23 ص

قرارات حازمة للمحافظين للوقاية من كورونا.. محافظو الإسكندرية وجنوب سيناء ودمياط يغلقون الشواطئ.. المنوفية تصرف 100 ألف جنيه للعاملين بمستشفيات الحميات لدورهم البطولى.. مطروح: تسجيل العمالة غير المنتظمة

السبت، 28 مارس 2020 03:00 ص

فتح المدارس لتسجيل العمالة غير المنتظمة وصرف علاج 3 أشهر لأصحاب الأمراض المزمنة بمطروح

الجمعة، 27 مارس 2020 11:55 م

فنى يتسلق برج كهرباء ليلا لإصلاحه ومحافظ مطروح يكافئه من ماله الخاص..فيديو

الجمعة، 27 مارس 2020 02:49 م

محافظ مطروح: الأهالى ملتزمون بالحظر تماما

الخميس، 26 مارس 2020 10:16 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الداخلية": غلق 9 آلاف محل مخالف وضبط 1140 قضية احتكار سلع

"الداخلية": غلق 9 آلاف محل مخالف وضبط 1140 قضية احتكار سلع

ووهان جديدة.. مستشفيات طوارئ ببريطانيا بعد تفشى كورونا.. فيديو

ووهان جديدة.. مستشفيات طوارئ ببريطانيا بعد تفشى كورونا.. فيديو

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

المرور توصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر تحسبا لظهور شبورة على الطرق

المرور توصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر تحسبا لظهور شبورة على الطرق

ضوابط وقواعد تقويم أداء موظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

ضوابط وقواعد تقويم أداء موظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة