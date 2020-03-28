مطروح تغلق الشواطئ وتوجه بمنع أية تجمعات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.. صور

مطروح - حسن مشالي

أصدر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، توجيهاته لرؤساء المركز والمدن والقرى، على طول الساحل الشمالي الغربي، بإغلاق جميع الشواطئ ومتابعتها، لمنع أية تجمعات أو توافد المواطنين عليها، حرصاً على سلامتهم، في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال تقليل التحركات والتجمعات، إلى جانب التدابير الاحترازية الأخرى التي تنفذها المحافظة، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مواجهة فيروس كورونا.

وقال المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام لمحافظة مطروح، في تصريح لـ " اليوم السابع" أنه بناء على توجيهات المحافظ، تم تكليف رؤساء المدن والقرى وإدارة السياحة والمصايف والأجهزة المعنية بالمحافظة، بإغلاق جميع الشواطئ ومن تواجد المواطنين وتجمعهم، حفاظاً على سلامتهم، وللحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار سكرتير عام محافظة مطروح، إلى أن هناك تعاون واستجابة كبيرة من أهالي مطروح، في جميع القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مع وجود وعي والتزام كبير لدى المواطنين، وهو ما انعكس في عدم ظهور أية حالات إصابة بالفيروس بين أهالي المحافظة.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قد وجه المحافظين بغلق جميع الشواطئ الموجودة لديهم أمام الزائرين لمنع التجمعات ومواجهة انتشار فيروس كورونا وذلك اعتبارًا من اليوم السبت وحتى إشعار آخر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين .

وقال شعراوى، فى بيان اليوم، أن القرار جاء بناءً على الصور والفيديوهات التى نشرتها بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى، بوجود تجمعات للمواطنين على عدد من الشواطئ فى العين السخنة والإسكندرية وأماكن أخرى بالمحافظات .

على جانب آخر تواصل أجهزة محافظة مطروح، عملها طوال اليوم ووقت حظر التجوال، من خلال استغلال خلو الشوارع من المارة والسيارات، في تنفيذ الخطط الاحترازية والوقائية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بتنفيذ أعمال رش وتطهير الشوارع والأرصفة بسيارات فناطيس المياه المخلوطة بالمواد المطهرة، وسيارات الرش للقضاء على الحشرات الطائرة، وذلك بعد تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة.



اغلاق شواطئ مطروح ومنع التجمعات لمواجهة كورونا (1)



اغلاق شواطئ مطروح ومنع التجمعات لمواجهة كورونا (2)



اغلاق شواطئ مطروح ومنع التجمعات لمواجهة كورونا (3)



اغلاق شواطئ مطروح ومنع التجمعات لمواجهة كورونا (4)



اغلاق شواطئ مطروح ومنع التجمعات لمواجهة كورونا (5)