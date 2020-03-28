اليوم السابع
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مطار القاهرة يستقبل رحلة استثنائية قادمة من عمان تقل 135 مصريا.. صور

السبت، 28 مارس 2020 01:52 م
مطار القاهرة يستقبل رحلة استثنائية قادمة من عمان تقل 135 مصريا.. صور مطار القاهرة الدولى
كتب محمود عبد الغنى

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وصلت مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، رحلة مصر للطيران الاستثنائية، القادمة من دولة عمان على متنها 135 مصريا، بعد قرار تعليق الطيران إلى المطارات المصرية، ضمن خطة الدولة المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. 
 
واستقبل فريق من العلاقات العامة بمصر للطيران ومطار القاهرة وموظفي المحطة ورجال الشرطة والعديد من الجهات العاملة بالمطار، الركاب المصريين القادمين، وتم توقيع الكشف الطبي عليهم جميعا من قبل فرق الطب الوقائي بالحجر الصحي في المطار، وتم إنهاء إجراءات وصولهم جميعا. 
 
وكانت طائرة مصر للطيران طراز B737-800 ، غادرت مطار القاهرة مساء أمس الجمعة، متجهة إلى مدينة مسقط العمانية لعودة المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، في ظل تعليق رحلات الطيران. 
 
وتكثف وزارة الطيران المدني، بالتعاون مع الوزارات المعنية بالدولة، من جهودها من تنسيق عودة المصريين العالقين في العديد من دول الخارج، بسبب قرار تعليق الطيران إلى المطارات المصرية ضمن مواجهة انتشار فيروس كورونا.
 
مطار القاهرة (1)
 
مطار القاهرة (2)
 
مطار القاهرة (3)
 

 

 


مطار القاهرة

اخبار المطار

مصر للطيران

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