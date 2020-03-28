مطار القاهرة يستقبل ثالث رحلات مصر للطيران لإجلاء المصريين من الكويت..صور

كتبت رحاب نبيل

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، ثالث رحلات مصر للطيران لإجلاء المصريين المقيمين فى الكويت، وعلى متنها 340 راكبآ، وذلك بعد تنفيذ قرار تعليق حركة الطيران كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

واستقبل فريق من العلاقات العامة بمصر للطيران ومطار القاهرة وموظفي المحطة ورجال الشرطة والعديد من الجهات العاملة بالمطار، الركاب المصريين القادمين من الخارج، وتم توقيع الكشف الطبي عليهم جميعا من قبل فرق الطب الوقائي بالحجر الصحي في المطار واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .

وأعلنت صحيفة الرأي الكويتية، اليوم السبت، عن انطلاق ثالث رحلات الإجلاء للمصريين المقيمين فى الكويت عبر مطار الكويت الدولي، بالتنسيق مع السفارة المصرية، وعلى متنها 340 راكبا من الزائرين والحالات الإنسانية والمقيمين الراغبين بالعودة إلى بلدهم ممن ألغوا إقاماتهم، وذلك ضمن خطة اجلاء مصرية ، مؤكدة ان عدد المغادرين إلى مصر بلغ حتى الان 990 شخص، على ان تستمر عمليات الإجلاء حتى يوم الثلاثاء المقبل وفق التنسيق بين البلدين في هذا الجانب.

وكانت مصادر بشركة مصر للطيران، أكدت انه تم التنسيق مع عدة وزارات فى مقدمتها وزارة الهجرة والتي طلبت تنظيم هذه الرحلات بالتنسيق مع مصر للطيران وسلطة الطيران المدني الكويتية لتنظيم رحلات استثنائية لعودة المصريين من الكويت ، حيث تسيير هذه الرحلات بطائرات بوينج 777 لاستعاب اكبر عدد من الراغبين في العودة للبلاد.