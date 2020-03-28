مصرع 3 وإصابة 5 فى مشاجرة بسبب الخلافات على فاصل حد بسوهاج

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بناحية قرية أولاد شلول دائرة مركز سوهاج ووجود متوفين ومصابين وتم فرض السيطرة الأمنية الكاملة على الموقف وضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية بوقوع مشاجرة بدائرة مركز سوهاج وتم تبادل إطلاق النار مما نتج عنه وفاة أحمد ناصر ذكى 23 سنة عقب إصابته طلق نارى بالرأس وحسين ذكى أحمد 50 سنة عقب إصابته بطلق نارى بالبطن والكتف وأشرفكرم حسن 32 سنة مصاب بطلق نارى بالصدر.

وإصابة سامح البدرى أحمد حسين بطلق وتوحيدة أبوالفتوح بطلق نارى بالفخذ وعمر أبوالفتوح عبدالرحيم وعلاء وعلاء حنفى عبدالرحيم وخالد ثروت أحمد بطلقات متفرقة بالجسم وتم نقلهم للمستشفى العام والجامعى لتلقى العلاج.

ومن جانبها، دفعت الأجهزة الأمنية بقوات الأمن المركزى لمكان الحادث وتم الفصل بين الطرفين وتم ضبط العناصر المشاركة في المشاجرة وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.