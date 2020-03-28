مصرع شقيقتين وإصابة أخرى إثر تناولهن وجبة غذائية مسممة بقرية في أسيوط

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقي إخطارا من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد ورود اخطار من رئيس مباحث مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ لضباط مباحث المركز منفلوط بوفاة فتاتين، وإصابة شقيقتهن الثالثة بقرية الحواتكة بمركز منفلوط والاشتباه في اصابتهن بحالات تسمم بسبب وجبة غذائية مسممة تم اعدادها منزليا.

وعلى الفور انتقل فريق المباحث وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ وتبين صحة الواقعة ومصرع "لمياء. ح" 18 سنة ، وشقيقتها "هدي ح" 15 سنة، وإصابة شقيقتهما الثالثة "منة.ح".

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث ودلت التحريات الأولية التي أجراها فريق المباحث ان الفتيات تناولن وجبة منزلية بها سم وتم اعداد هذه الوجبه منزليا.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي والمصابة إلى مستشفى جامعة أسيوط، وتحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة واتخاذ اللازم لكشف ملابسات الواقعة والوقوف علي الأسباب الرئيسية لخالات الوفاة والإصابة.