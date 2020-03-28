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مصرع شخص وإصابة آخر إثر انقلاب سيارة ملاكى أعلى طريق العين السخنة

السبت، 28 مارس 2020 12:46 ص
مصرع شخص وإصابة آخر إثر انقلاب سيارة ملاكى أعلى طريق العين السخنة حادث مرورى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى طريق العين السخنة الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور فى الاتجاه القادم من الأقاليم وصولا إلى القاهرة، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفى والمصاب إلى المستشفى. 
 
وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق العين السخنة الصحراوى بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان وتم رفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات.
 
وعززت، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.
 
وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
 
كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
 
كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.
 
وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
 
 

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